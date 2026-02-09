Фильмы, которые вернут в беззаботное детство

Пожалуй, у каждого человека бывает такое ощущение, когда хочется почувствовать себя маленьким ребенком и забыть обо всех проблемах. Иногда с этим помогает фильм, который был любимым в те беззаботные времена.

Учитывая, что сейчас жизни украинцев слишком сложные в условиях войны, 24 Канал решил подготовить подборку тех фильмов, которые помогут на несколько часов абстрагироваться от всего плохого и тревожного.

Фильмы, которые вернут в детство

"Дети шпионов", 2001

Рейтинг IMDb: 5,6

Кармен и Джуни думали, что их родители – обычные скучные взрослые. Пока не выяснилось, что на самом деле они супершпионы мирового уровня, которых похищает злодей со странным комплексом неполноценности.

Дети вынуждены сами спасать родителей. Им будут помогать в опасных миссиях сумасшедшие гаджеты и футуристические лаборатории.

"Дети шпионов": смотрите онлайн трейлер фильма

"Двое: Я и моя тень", 1995

Рейтинг IMDb: 6,0

Две девочки, Алисса и Аманда, случайно встречаются и вдруг понимают: они выглядят как две капли воды, хотя живут в совершенно разных мирах.

Одна – богатая, воспитанная и одинокая. Другая – немного озорная и живет в детдоме. Они решают поменяться местами, чтобы разрушить нежелательный брак и подарить взрослым шанс на настоящую любовь.

"Двое: Я и моя тень": смотрите онлайн трейлер фильма

"Артур и Минипуты", 2006

Рейтинг IMDb: 6,0

Артур – мальчик с ярким воображением, который узнает, что в саду бабушки существует тайный мир крошечных существ – минипутов. Чтобы спасти дом от продажи, Артур уменьшается и отправляется в фантастическое путешествие, полную волшебства, опасностей и странных созданий.

"Артур и Минипуты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Богатенький Риччи", 1994

Рейтинг IMDb: 5,5

Риччи Ричч – мальчик, у которого есть буквально все: собственный парк развлечений, куча гаджетов и безграничное состояние. Но есть одна вещь, которой ему очень не хватает – настоящие друзья.

Вдруг на его семью начинает охотиться человек, который хочет забрать все их состояние себе. Тогда же Риччи не просто станет на защиту ближайших, но и поймет, что самое ценное нельзя купить за деньги.

"Богатенький Риччи": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще фильмы из детства можно посмотреть: