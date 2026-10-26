5 современных фильмов, которые идеально подходят для дождливой погоды

Когда осень затягивает небо серыми облаками, а дождь меняет планы на вечер, самое время выбрать фильм под настроение. В этой подборке – пять современных фильмов, которые увлекают не только сюжетами, но и особой атмосферой.

Осеннее кино не обязательно должно быть грустным или слишком уютным. Иногда хочется истории о людях, которые никак не могут разобраться в собственных чувствах, иногда – ироничной комедии, а порой – загадки, заставляющей забыть обо всем вокруг. 24 Канал собрал пять современных фильмов, которые стоит приберечь для вечера, когда за окном моросящий дождь, а дома наконец-то можно расслабиться.

"Опавшая листва" (2023)

Рейтинг IMDb: 7,2

В центре фильма – двое одиноких людей в Хельсинки, которые случайно встречаются и пытаются дать шанс отношениям. Однако даже обычное знакомство здесь не превращается в легкую романтическую сказку: герои теряют номера телефонов, не могут найти друг друга и то и дело сталкиваются с обстоятельствами, мешающими им быть вместе.

Но больше всего впечатляет не сама история любви, а ее подача. Сдержанные диалоги, сухой юмор, холодные городские пейзажи и ощущение, будто жизнь протекает где-то между работой, остановками и случайными встречами. В этой обыденности есть особая нежность, не требующая громких признаний.

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes фильм называют жизнеутверждающей историей любви, а его рейтинг достигает 97%.

"Опавшие листья": смотрите трейлер фильма онлайн

"Прошлые жизни" (2023)

Рейтинг IMDb: 7,8

В детстве Нора и Хе Сон были близкими друзьями в Южной Корее, однако после переезда девушки в Канаду их пути разошлись. Спустя много лет они вновь встречаются, уже взрослыми людьми с разным опытом, собственными решениями и жизнью, которую нельзя поставить на паузу ради прошлого. Здесь гораздо больше недосказанного, долгих взглядов и сложных вопросов, на которые не всегда есть правильные ответы.

Фильм получил 95% положительных рецензий на Rotten Tomatoes, а критики отмечают деликатность режиссерского дебюта и глубину истории о связи между людьми.

"Прошлые жизни": смотрите трейлер фильма онлайн

"Оставленные" (2023)

Рейтинг IMDb: 7,9

События разворачиваются в американской школе-интернате во время рождественских каникул. Учитель Пол Ганем остается присматривать за учениками, которые не могут уехать домой. Среди них – проблемный подросток Ангус, а рядом с ними оказывается повариха Мэри, переживающая собственную утрату.

Сначала эта компания кажется случайным набором людей, которым не очень хочется проводить время вместе. Однако вынужденное соседство постепенно меняет их отношения. За резкостью, неловкими разговорами и сарказмом открываются личные истории, о которых герои не спешат говорить вслух.

Несмотря на рождественский период в сюжете, "Оставленные" подойдут и для обычного осеннего вечера.

"Оставленные": смотрите трейлер фильма онлайн

"Когда наступит осень" (2024)

Рейтинг IMDb: 6,9

Осень в кино не всегда пахнет корицей и свежей выпечкой. Иногда за красивыми пейзажами скрываются семейные тайны, обиды и вопросы, на которые никто не спешит отвечать. Французский режиссер Франсуа Озон предлагает такую историю в фильме "Когда наступит осень".

В центре сюжета – Мишель, которая живет в французской деревне и пытается поддерживать отношения с дочерью и внуком. Обычный семейный визит постепенно приобретает иное значение, а за повседневными разговорами начинают проступать более сложные обстоятельства.

"Когда наступит осень": смотрите трейлер фильма онлайн

А если после драмы хочется чего-то более легкого, вот еще одна идея для вечера – три легких сериала, которые сделают ваш день лучше.