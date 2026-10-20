24 Канал собрал легкие комедийные сериалы о дружбе, любви и небольших жизненных катастрофах. Они не заставляют напрягать мозги, зато прекрасно поднимают настроение.

"Очаровательные и свободные" 2009–2015

Жанр: комедия, мелодрама.

IMDb: 7,1

После развода 40-летняя Джулс Кобб, которую сыграла Кортни Кокс, решает снова наладить личную жизнь. Правда, знакомства с мужчинами оказываются не такими простыми, как она себе представляла. К счастью, рядом всегда есть друзья, готовые поддержать, дать несколько сомнительных советов и выпить бокал вина.

Что говорят критики: Эмили Сент-Джеймс из The A.V. Club отметила , что сериал со временем стал одной из лучших телевизионных комедий. Особенно критик похвалила теплую атмосферу, харизматичных персонажей и юмор, построенный на обычных жизненных ситуациях.

"Соблазнительные и свободные": смотреть трейлер

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"Счастливый конец", 2011–2013

Жанр: комедия, мелодрама.

IMDb: 7,8

Шестеро друзей из Чикаго привыкли вместе проводить время, обсуждать личную жизнь и попадать в нелепые ситуации. Но все усложняется, когда Алекс бросает своего жениха Дэйва прямо у алтаря. Теперь остальным придется решить, как дружить с обоими и не оказаться в центре бесконечных выяснений отношений.

Что говорят критики: Ник Левин из The Guardian похвалил сериал за искреннее изображение дружбы, остроумные диалоги и симпатичных персонажей. В то же время он отметил, что некоторые шутки и сюжетные приемы повторяются.



"Счастливый конец": смотреть трейлер

"Юна", 2015–2021

Жанр: романтическая комедия, драма.

IMDb: 7,7

40-летняя Лиза Миллер после развода решает вернуться к работе. Однако работодатели не слишком спешат нанимать женщину ее возраста. Тогда героиня придумывает гениальный, хотя и сомнительный план: выдавать себя за 26-летнюю. Неожиданно уловка срабатывает. Лиза устраивается на работу в издательство, заводит новых друзей и даже начинает романтические отношения.

Что говорят критики: Кейт Кулзик из The A.V. Club высоко оценила игру Саттон Фостер, остроумный сценарий и легкую романтическую атмосферу. По ее мнению, несмотря на неправдоподобную завязку, сериал получился удивительно очаровательным и трогательным.

"Юна": посмотреть трейлер

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