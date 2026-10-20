24 Канал зібрав легкі комедійні серіали про дружбу, кохання та маленькі життєві катастрофи. Вони не змушують напружувати мозок, зате чудово піднімають настрій.

"Звабливі та вільні" 2009–2015

Жанр: комедія, мелодрама.

IMDb: 7,1

Після розлучення 40-річна Джулс Кобб, яку зіграла Кортні Кокс, вирішує знову налагодити особисте життя. Щоправда, знайомства з чоловіками виявляються не такими простими, як вона уявляла. На щастя, поруч завжди є друзі, готові підтримати, дати кілька сумнівних порад і випити келих вина.

Що кажуть критики: Емілі Сент-Джеймс із The A.V. Club відзначила, що серіал із часом став однією з найкращих телевізійних комедій. Особливо критикиня похвалила теплу атмосферу, харизматичних персонажів і гумор, побудований на звичайних життєвих ситуаціях.

"Звабливі та вільні": дивитись трейлер

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"Щасливий кінець", 2011–2013

Жанр: комедія, романтика.

IMDb: 7,8

Шестеро друзів із Чикаго звикли разом проводити час, обговорювати особисте життя та потрапляти в безглузді ситуації. Але все ускладнюється, коли Алекс кидає свого нареченого Дейва просто біля вівтаря. Тепер решті компанії доведеться вирішити, як дружити з обома й не опинитися посеред нескінченних з'ясувань стосунків.

Що кажуть критики: Нік Левін із The Guardian похвалив серіал за щире зображення дружби, дотепні діалоги та симпатичних персонажів. Водночас він зауважив, що деякі жарти й сюжетні прийоми повторюються.



"Щасливий кінець":дивитись трейлер

"Юна", 2015–2021

Жанр: романтична комедія, драма.

IMDb: 7,7

40-річна Ліза Міллер після розлучення вирішує повернутися до роботи. Однак роботодавці не надто поспішають наймати жінку її віку. Тоді героїня вигадує геніальний, хоча й сумнівний план: видавати себе за 26-річну. Несподівано хитрість спрацьовує. Ліза отримує роботу у видавництві, заводить нових друзів і навіть починає романтичні стосунки.

Що кажуть критики: Кейт Кулзік із The A.V. Club високо оцінила гру Саттон Фостер, дотепний сценарій і легку романтичну атмосферу. На її думку, попри неправдоподібну зав'язку, серіал вийшов напрочуд чарівним і зворушливим.

"Юна": дивистись трейлер

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