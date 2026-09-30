24 Канал зібрав 5 серіалів із високими оцінками глядачів і критиків, де є вампіри, вчителі, стендапери, футбол і навіть кілька вбивств. Бо просто сміятися без криміналу сучасному телебаченню, очевидно, вже занадто легко.

"Тед Лассо"

Роки: 2020 –

IMDb: 8,7

Жанр: комедія, драма.

Американського тренера Теда Лассо запрошують очолити англійський футбольний клуб, хоча про європейський футбол він знає приблизно стільки ж, скільки більшість із нас про правила крикету. Проте нестачу досвіду герой компенсує оптимізмом, печивом і майже патологічною здатністю бачити в людях хороше.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes серіал має 89% середньої оцінки критиків. Оглядачі особливо відзначають баланс між гумором і драмою та те, що серіал не перетворює доброту головного героя на солодку карикатуру.

"Тед Лассо": дивитись трейлер

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"Хитрощі"

Роки: 2021 – 2026

IMDb: 8,2

Жанр: комедія, драма.

Дебора Венс – легендарна стендап-комікеса Лас-Вегаса, яка зовсім не збирається мирно відходити на пенсію. Ава – молода сценаристка, кар'єра якої раптово вирішила зробити сальто вниз. Їх змушують працювати разом, і замість милої дружби поколінь починається прекрасна пасивно-агресивна війна.

Що кажуть критики: Hacks має вражаючі 98% на Rotten Tomatoes. Перші два сезони взагалі отримали по 100%, а критики особливо хвалять Джин Смарт, гострі діалоги та історію двох жінок, які здатні одночасно підтримувати й доводити одна одну до сказу.

"Хитрощі": дивитись трейлер

"Початкова школа "Ебботт""

Роки: 2021 –

IMDb: 8,2

Жанр: комедія, мок'юментарі.

Група вчителів працює у державній школі Філадельфії, де грошей постійно бракує, директорка живе у власному всесвіті, а діти щодня перевіряють педагогів на міцність.

Що кажуть критики: середній рейтинг серіалу на Rotten Tomatoes – 99%. Критики хвалять Квінту Брансон за теплий гумор, сильний ансамбль і вміння говорити про проблеми освіти без перетворення ситкому на лекцію.

"Початкова школа "Ебботт": дивитись трейлер

"Убивства в одній будівлі"

Роки: з 2021 року

IMDb: 8,0

Жанр: комедія, детектив, кримінал.

Троє сусідів – Чарльз, Олівер і Мейбл – обожнюють подкасти про справжні злочини. Коли у їхньому елітному будинку стається загадкова смерть, вони вирішують провести власне розслідування й паралельно записати подкаст.

Що кажуть критики: серіал має 95% на Rotten Tomatoes, а перший сезон свого часу отримав усі 100%. Критики відзначають хімію Стіва Мартіна, Мартіна Шорта та Селени Гомес, легкий гумор і те, як серіал одночасно працює і як комедія, і як детектив.

"Убивства в одній будівлі": дивитись трейлер

"Чим ми займаємося в тінях"

Роки: 2019 – 2024

IMDb: 8,5

Жанр: комедія, хорор, мок'юментарі.

Кілька вампірів сотні років живуть разом на Стейтен-Айленді. Здавалося б, безсмертя, надприродні здібності – живи й радій. Але навіть вампірам доводиться сваритися через побут, сусідів, стосунки й те, хто сьогодні відповідає за завоювання світу.

Що кажуть критики: середня оцінка серіалу на Rotten Tomatoes – 96%. Перший сезон критики називали абсурдним, дуже смішним і свіжим поглядом на вампірську тему, а серіал із роками лише закріпив репутацію однієї з найкращих телевізійних комедій свого покоління.

"Чим ми займаємося в тінях": дивитись трейлер

А для цікавого вечора, коли хочеться трохи поламати голову, маємо добірку детективних серіалів. Тут будуть загадкові злочини, підозрілі персонажі й цікаві сюжети.