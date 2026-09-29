24 Канал зібрав добірку детективних серіалів, які точно вас зацікавлять.
"CSI: Місце злочину"
Роки: 2000–2015
IMDb: 7,7
Команда криміналістів Лас-Вегаса розкриває злочини за допомогою ДНК, відбитків і мікроскопічних доказів. Після цього серіалу будь-яка порошинка на підлозі починає виглядати підозріло.
Що кажуть критики: вони добре прийняли старт серіалу: 92% на Rotten Tomatoes. Хвалили стиль, похмурі справи та Вільяма Петерсена, хоча декому було забагато анатомічних подробиць крупним планом.
"CSI: Місце злочину": дивитись трейлер
"Підозрюваний"
Роки: 2011–2016
IMDb: 8,5
Мільярдер створює систему, яка може передбачати злочини, але не каже, хто жертва, а хто нападник. Тож він об'єднується з колишнім агентом ЦРУ і починає рятувати людей до того, як усе піде дуже погано.
Що кажуть критики: перший сезон критики оцінили стримано, але далі серіал буквально розігнався: кілька наступних сезонів мають 100% на Rotten Tomatoes. Особливо хвалили
"Підозрюваний": дивитись терйлер
"Закон і порядок: Спеціальний корпус"
Рік старту: 1999
IMDb: 8,1
Олівія Бенсон та її команда розслідують найважчі злочини Нью-Йорка. Серіал виходить уже стільки років, що Бенсон, здається, бачила абсолютно все.
Що кажуть критики: перший сезон має 75% на Rotten Tomatoes. Критики хвалили Маріску Гарґітей і напружені сюжети, хоча зауважували, що серіал працює з дуже важкими темами й іноді перегинає з драмою.
"Закон і порядок: Спеціальний корпус": дивитись трейлер
"Білий комірець"
Роки: 2009–2014IMDb: 8,2
Геніальний шахрай Ніл Кефрі виходить із в'язниці, щоб допомагати ФБР ловити інших аферистів. Половину проблем він вирішує розумом, другу – харизмою та ідеальним костюмом.
Що кажуть критики: У серіалу 96% на Rotten Tomatoes. Критики особливо хвалили хімію Метта Бомера й Тіма Декея, легкий гумор і швидкий темп.
"Білий комірець": дивитись терйер
"Кістки"
Роки: 2005–2017
IMDb: 7,8
Судова антропологиня Темперанс Бреннан допомагає ФБР розкривати злочини за останками жертв. Вона довіряє науці, агент Бут – інтуїції. А глядачі 12 сезонів спостерігають ще й за їхньою хімією.
Що кажуть критики: загальний рейтинг серіалу на Rotten Tomatoes – 86%. Критики хвалили Емілі Дешанель, Девіда Бореаназа й незвичайний формат, хоча перший сезон вважали трохи нерівним.
"Кістки": дивитись трейлер
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