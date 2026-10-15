24 Канал зібрав три легкі українські серіали, які допоможуть прокинутися без зайвого стресу. Тут є кумедні сімейні сварки, сільські пригоди та ситуації, в яких багато хто впізнає себе.

"Будиночок на щастя"

Рік: 2018–2026

Жанр: комедія, сімейний

Оцінка IMDb: 6,9

Молоде подружжя Макс і Маша вирішує проміняти столичний комфорт на життя в селі. Щоправда, романтичні уявлення про свіже повітря та спокій швидко розбиваються об сувору сільську реальність.

А тут ще й колоритні сусіди Василь і Люба, які точно не дозволять героям нудьгувати. На глядачів чекають безглузді суперечки, любовні пригоди та гумор, який не вимагає особливої концентрації.

Що кажуть критики: Видання "Детектор медіа" звертало увагу на популярність серіалу серед глядачів, хоча окремі рішення творців щодо акторського складу викликали дискусії. У 2024 році комедія очолювала телевізійні рейтинги серед розважальних програм.



"Будиночок на щастя": дивитись трейлер

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"Коли ми вдома"

Рік: 2014–2018

Жанр: комедія, сімейний

Оцінка IMDb: 7,1

П'ять українських родин, п'ять абсолютно різних характерів і безліч побутових проблем. Хтось намагається перевиховати чоловіка, хтось з'ясовує стосунки з родичами, а комусь просто не дають спокійно пожити.

Звичайні сімейні ситуації перетворюються на справжні комедійні пригоди. Іноді навіть виникає підозра, що сценаристи просто підслуховували розмови українців на кухнях.

Що кажуть критики: Оглядачка "Детектора медіа" Інна Долженкова порівняла серіал зі зручними домашніми капцями – настільки він знайомий і передбачуваний. Водночас критикиня зауважила, що в нових сезонах персонажам бракувало розвитку, а сюжети ставали надто очевидними.



"Коли ми вдома": дивитись трейлер

"Одного разу під Полтавою"

Рік: 2014

Жанр: комедія

Оцінка IMDb: 7,7

У невеликому українському селі живуть Юрчик і Яринка. Вона – розумна, енергійна та господарська. Він – добродушний ледар, який регулярно знаходить пригоди на свою голову.

До цього додаються хитрий кум Вітя, мудрий дід Петро та інші колоритні мешканці села. Разом вони потрапляють у ситуації, які іноді здаються абсурдними, але чомусь дуже нагадують реальне життя.

Що кажуть критики: Оглядачка "Детектора медіа" Інна Долженкова відзначала динамічний сценарій та актуальність жартів, завдяки яким персонажі стали народними улюбленцями. Водночас критикиня звернула увагу на неточності у відтворенні полтавського суржику.



"Одного разу під Полтавою": дивитись трейлер

А якщо хочеться ще більше цікавих історій, маємо для вас добірку українських серіалів, які точно варті уваги.



