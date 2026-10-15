24 Канал зібрав три легкі українські серіали, які допоможуть прокинутися без зайвого стресу. Тут є кумедні сімейні сварки, сільські пригоди та ситуації, в яких багато хто впізнає себе.
"Будиночок на щастя"
Рік: 2018–2026
Жанр: комедія, сімейний
Оцінка IMDb: 6,9
Молоде подружжя Макс і Маша вирішує проміняти столичний комфорт на життя в селі. Щоправда, романтичні уявлення про свіже повітря та спокій швидко розбиваються об сувору сільську реальність.
А тут ще й колоритні сусіди Василь і Люба, які точно не дозволять героям нудьгувати. На глядачів чекають безглузді суперечки, любовні пригоди та гумор, який не вимагає особливої концентрації.
Що кажуть критики: Видання "Детектор медіа" звертало увагу на популярність серіалу серед глядачів, хоча окремі рішення творців щодо акторського складу викликали дискусії. У 2024 році комедія очолювала телевізійні рейтинги серед розважальних програм.
"Будиночок на щастя": дивитись трейлер
"Коли ми вдома"
Рік: 2014–2018
Жанр: комедія, сімейний
Оцінка IMDb: 7,1
П'ять українських родин, п'ять абсолютно різних характерів і безліч побутових проблем. Хтось намагається перевиховати чоловіка, хтось з'ясовує стосунки з родичами, а комусь просто не дають спокійно пожити.
Звичайні сімейні ситуації перетворюються на справжні комедійні пригоди. Іноді навіть виникає підозра, що сценаристи просто підслуховували розмови українців на кухнях.
Що кажуть критики: Оглядачка "Детектора медіа" Інна Долженкова порівняла серіал зі зручними домашніми капцями – настільки він знайомий і передбачуваний. Водночас критикиня зауважила, що в нових сезонах персонажам бракувало розвитку, а сюжети ставали надто очевидними.
"Коли ми вдома": дивитись трейлер
"Одного разу під Полтавою"
Рік: 2014
Жанр: комедія
Оцінка IMDb: 7,7
У невеликому українському селі живуть Юрчик і Яринка. Вона – розумна, енергійна та господарська. Він – добродушний ледар, який регулярно знаходить пригоди на свою голову.
До цього додаються хитрий кум Вітя, мудрий дід Петро та інші колоритні мешканці села. Разом вони потрапляють у ситуації, які іноді здаються абсурдними, але чомусь дуже нагадують реальне життя.
Що кажуть критики: Оглядачка "Детектора медіа" Інна Долженкова відзначала динамічний сценарій та актуальність жартів, завдяки яким персонажі стали народними улюбленцями. Водночас критикиня звернула увагу на неточності у відтворенні полтавського суржику.
"Одного разу під Полтавою": дивитись трейлер
А якщо хочеться ще більше цікавих історій, маємо для вас добірку українських серіалів, які точно варті уваги.