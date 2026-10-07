24 Канал зібрав три дуже різні серіали: один змусить підозрювати все маленьке містечко, другий покаже життя після фронту без бронзового пафосу, а третій – подарує команду детективів, де особистих секретів майже стільки ж, скільки кримінальних справ.

"Тиха Нава"

Жанр: кримінальний трилер, детектив, драма

IMDb: 7,4

Молодий юрист Адам Юшкевич приїжджає зі своєю нареченою до невеликого містечка Тиха Нава. Після сварки дівчина стає жертвою насильства, але місцева поліція не надто поспішає шукати винного. Згодом у містечку стається ще один тяжкий злочин, і Адам починає власне розслідування.

Дуже швидко стає зрозуміло, що проблема тут не в одному злочинцеві. Мовчать свідки, правоохоронці фальсифікують докази, а за фасадом спокійної провінції накопичилося стільки темряви, що пора було б міняти туристичний слоган.

Що кажуть критики: кінокритик Ігор Кромф порівнює атмосферу серіалу зі "Справжнім детективом" і називає його якісно складеним детективним трилером із сильним ритмом та продуманими персонажами. Андрій Кокотюха в "Детекторі медіа" окремо хвалить авторів за готовність заходити на темні й незручні теми, яких українське ефірне телебачення зазвичай уникає.



"Тиха Нава": дивитись трейлер

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"Повернення"

Жанр: драмеді

IMDb: 7,5

Військовий Олександр Кречет після важкого поранення й ампутації повертається до цивільного життя. Він переживає провину вцілілого й постійно бачить загиблого побратима Сергія Вербу.

Кречет їде до Києва, щоб виконати обіцянку другові – допомогти його дружині та сину. Але поступово виявляється, що повернутися додому фізично значно простіше, ніж повернутися до звичайного життя. Серіал створювали у співпраці з Veteran Hub, а частина команди має власний військовий досвід.

Що кажуть критики: вони відзначають те, що авторам вдалося не перетворити тему ветеранів на нескінченну урочисту промову. Kinowar пише, що серіал вирізняється серед звичних телевізійних мелодрам і поліцейських процедуралів та зосереджується саме на складнощах адаптації ветерана до цивільного життя. В оглядах також хвалять чорний гумор.



"Повернення": дивитись трейлер

"Справа НБР"

Жанр: детектив, драма

IMDb: 7,7

У центрі сюжету – слідчий Коваль, який очолює новостворене Надзвичайне бюро розслідувань. Команда береться за складні справи, з якими звичайна поліція не впоралася або не захотіла мати справу.

Та головний інтерес тут не лише у вбивствах. Кожен співробітник НБР має власне непросте минуле, і поступово детектив перетворюється ще й на історію про людей, які самі далеко не завжди виглядають як зразкові охоронці закону.

Що кажуть критики: у "Детекторі медіа" серіал оцінили стриманіше. Критик Андрій Кокотюха відзначає цікаву початкову ідею команди з нестандартним минулим, але вважає, що автори не наважилися використати її на повну.



"Справа НБР": дивитись трейлер

А якщо не знаєте, що ввімкнути ввечері, маємо для вас кілька цікавих українських серіалів різних жанрів.



