24 Канал зібрав 3 українські серіали 2024 – 2026 років, які можна додати до списку на вечір.

"Справа НБР"

IMDb: 7,7

У ролях: Сергій Стрельніков, Іван Бліндар, Анастасія Рула, Михайло Дзюба, Тамара Морозова, Віра Кобзар.

У центрі 12-серійного детективу – новостворене Надзвичайне бюро розслідувань. Команда під керівництвом досвідченого слідчого Коваля береться за складні вбивства, а самі її учасники теж мають минуле, про яке краще не запитувати за першою кавою. На IMDb серіал наразі має 7,7 бала.

Що кажуть критики: Андрій Кокотюха для Детектора медіа відзначив цікаву стартову ідею, але зауважив, що серіал зрештою тяжіє до знайомого процедурного детективу: заявлена команда людей із "темним минулим" не завжди настільки радикально відрізняється від звичайних телевізійних слідчих.

"Справа НБР": дивитись трейлер

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"Ховаючи колишню"

IMDb: 7,8

У ролях: Олександр Рудинський, В'ячеслав Довженко, Артур Логай, Слава Бабенков, Анастасія Король.

Четверо чоловіків приходять на похорон жінки, з якою кожен із них колись мав стосунки. Після церемонії вони опиняються в барі, де згадки про покійну дуже швидко перетворюються на ревнощі, незручні зізнання, алкоголь і запитання, відповідей на які ніхто особливо не просив.

Що кажуть критики: Kinowar хвалить проєкт за чорний гумор, актуальні теми й незвичний для українських серіалів формат, хоча критикує окремих персонажів за схематичність.

"Ховаючи колишню": дивитись трейлер

"Перевізниця"

IMDb: 7,1

У ролях: Анастасія Карпенко, Ігор Колтовський, Катерина Григоренко, Оксана Черкашина, Надія Левченко.

Після початку повномасштабного вторгнення психологиня Лідія вирішує допомагати людям і стає перевізницею. У кожній серії вона зустрічає нових пасажирів із власними втратами, конфліктами та історіями, а паралельно намагається розібратися зі своїм життям.

Що кажуть критики: Детектор медіа також хвалив серіал за те, що він часто ставить питання, не підказуючи глядачеві готової правильної відповіді.

"Перевізниця": дивитись трейлер

Ну і ще одна добірка українських серіалів. Вони затягнуть вас з першої серії.



