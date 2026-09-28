24 Канал зібрав три українські серіали про кохання, де є другі шанси, зради, сімейні таємниці й почуття, які приходять максимально невчасно. Словом, усе те, заради чого ми й відкладаємо сон ще на одну серію.

"Поклик кохання"

Рік: 2024

Оцінка: 8,0 на КіноБазі

Жанр: мелодрама, драма

Аня та Андрій закохалися ще у школі, однак через непорозуміння їхні шляхи розійшлися. Він став військовим, вона побудувала кар'єру та особисте життя у Києві.

Повномасштабна війна руйнує звичний світ обох і несподівано дає колишнім закоханим ще один шанс. Бо, очевидно, одного емоційного удару долі було замало.

Що кажуть критики: глядачі особливо хвалили Сергія Стрельнікова та Зоряну Марченко, емоційність історії й те, що серіал буквально змушує дивитися всі чотири епізоди поспіль. Професійних рецензій поки небагато, однак реакція аудиторії переважно тепла.

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"Поклик кохання": дивитись трейлер

"Дрібне пташеня"

Рік: 2026

Оцінка: 7,1 на Liveam

Жанр: мелодрама, драма

Аліса має кар'єру, впевненість у собі та таємний роман – майже ідеальний набір, доки коханий не зраджує її, а початок великої війни остаточно не перевертає життя. Героїня опиняється у маленькому містечку Щасливе, де на неї чекають старі сімейні таємниці, тітка Калина і Богдан, якого вона колись майже не помічала. Ну а ми знаємо: якщо в мелодрамі жінка каже "мені зараз не до кохання", сценаристи вже потирають руки.

Що кажуть критики: глядачі відзначають переконливу гру Анастасії Іванюк, сильний акторський ансамбль і те, що авторам вдалося не перетворити історію на суцільний мелодраматичний "цукор". Глядачі ж називають сюжет життєвим, хвалять героїв і емоційний фінал.

"Дрібне пташеня": дивитись трейлер

"Впізнай мене"

Рік: 2024

Оцінка: 8,3 на КіноБазі

Жанр: мелодрама, кримінальна драма

Віра виросла із суворим батьком і постійним браком любові, тому зустріч із чоловіком, у якого вона закохується, здається початком казки. Звісно, це серіал, тому казка швидко перетворюється на ДТП, зникнення, нову особистість, сімейні секрети й кримінальні розбірки. Згодом Віра починає нове життя під ім'ям Аліса, а романтична лінія переплітається з історією Богдана.

Що кажуть критики: серіал успішно стартував на СТБ і посів перше місце у своєму часовому слоті, а глядачі хвалили інтригу, акторську гру та сюжет, який змушує вмикати наступну серію. Окремо аудиторія відзначала Марка Дробота – навіть попри те, що його персонаж явно створений не для того, щоб ви хотіли запросити його на сімейну вечерю.

"Впізнай мене": дивитись трейлери

Маєс для вас збірку українських серіалів, які варто додати до свого списку.