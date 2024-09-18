Перші серії серіалу "Поклик кохання" вже викликали велику прихильність українських глядачів. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, як українці реагують на нову кіноісторію.
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Про що серіал "Поклик кохання"
У центрі сюжету серіалу "Поклик кохання" – історія Ані та Андрія, чиє перше кохання обривається через непорозуміння. Після того, як їхні шляхи розходяться, закохані, які разом навчалися в школі, ідуть різними дорогами. Війна стає тим фактором, який кардинально змінює їхні життя.
Андрій вирушає на фронт і стає військовим, в той час, як Аня будує кар'єру в столиці. Війна примушує обох героїв переосмислити свої пріоритети та цінності. Повернувшись до рідного міста, вони знову зустрічаються, отримуючи шанс почати все з початку.
"Поклик кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу
Проте їхня зустріч не є легкою. Минають роки, і між ними накопичуються образи та нерозв'язані питання. Сюжет серіалу ставить перед героями питання: чи зможуть вони пробачити один одному старі образи та знайти шлях до нового кохання?
"Поклик кохання" порушує теми пробачення, відновлення зв'язків і можливості нових початків у житті, які часто приходять у найнеочікуваніші моменти.
Що пишуть українці про серіал
Мережею вже шириться низка коментарів від глядачів, які активно діляться своїми відгуками про перші серії серіалу "Поклик кохання". Ось, що вони пишуть:
- "Фільм так взяв за душу, що поки не додивилася до кінця, не заспокоїлася. Переживала кожну ситуацію, кожну емоцію разом з акторами. Молодці!"
- "Неперевершено!!! Стрельнікову та Марченко – щастя та успіхів! Талановиті наші українці. Дякуємо всій знімальній групі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Україна понад усе!"
- "2 година ночі, але я додивилася. Не змогла залишити на завтра! Дякую режисерам за цей неймовірний серіал! Я майже ніколи не пишу коментарів, але сьогодні особливий випадок. Нехай усі наші герої повернуться додому живими та неушкодженими! Слава Україні!"
- "Хороший життєвий фільм, який показує реалії сучасного життя. Боляче, що подвиги наших воїнів не цінуються суспільством, яке вони захищають ціною свого життя і здоров'я. Чудові актори та режисерська робота! Українському кіно бути!"
- "По молодості вже були фільми з такими сюжетами. Щось новеньке дайте, слабо? Марченко – красава, молодець!"
- "Фільм пречудовий! Але пісня у фіналі мала б бути українська. Скільки зараз у нас прекрасних сучасних українських пісень про кохання"
Багато глядачів висловлюють свою захопленість від перегляду перших серій, зазначаючи, що серіал зумів зацікавити й затримати їхню увагу. Коментарі свідчать про те, що аудиторія з нетерпінням чекає продовження і вже активно обговорює сюжетні повороти та розвиток персонажів.
Якщо ви досі не бачили стрічки, вам точно варто її переглянути.