Перші серії серіалу "Поклик кохання" вже викликали велику прихильність українських глядачів. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, як українці реагують на нову кіноісторію.

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Про що серіал "Поклик кохання"

У центрі сюжету серіалу "Поклик кохання" – історія Ані та Андрія, чиє перше кохання обривається через непорозуміння. Після того, як їхні шляхи розходяться, закохані, які разом навчалися в школі, ідуть різними дорогами. Війна стає тим фактором, який кардинально змінює їхні життя.

Андрій вирушає на фронт і стає військовим, в той час, як Аня будує кар'єру в столиці. Війна примушує обох героїв переосмислити свої пріоритети та цінності. Повернувшись до рідного міста, вони знову зустрічаються, отримуючи шанс почати все з початку.

"Поклик кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу

Проте їхня зустріч не є легкою. Минають роки, і між ними накопичуються образи та нерозв'язані питання. Сюжет серіалу ставить перед героями питання: чи зможуть вони пробачити один одному старі образи та знайти шлях до нового кохання?

"Поклик кохання" порушує теми пробачення, відновлення зв'язків і можливості нових початків у житті, які часто приходять у найнеочікуваніші моменти.

Що пишуть українці про серіал

Мережею вже шириться низка коментарів від глядачів, які активно діляться своїми відгуками про перші серії серіалу "Поклик кохання". Ось, що вони пишуть:

"Фільм так взяв за душу, що поки не додивилася до кінця, не заспокоїлася. Переживала кожну ситуацію, кожну емоцію разом з акторами. Молодці!"

"Неперевершено!!! Стрельнікову та Марченко – щастя та успіхів! Талановиті наші українці. Дякуємо всій знімальній групі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Україна понад усе!"

"2 година ночі, але я додивилася. Не змогла залишити на завтра! Дякую режисерам за цей неймовірний серіал! Я майже ніколи не пишу коментарів, але сьогодні особливий випадок. Нехай усі наші герої повернуться додому живими та неушкодженими! Слава Україні!"

"Хороший життєвий фільм, який показує реалії сучасного життя. Боляче, що подвиги наших воїнів не цінуються суспільством, яке вони захищають ціною свого життя і здоров'я. Чудові актори та режисерська робота! Українському кіно бути!"

"По молодості вже були фільми з такими сюжетами. Щось новеньке дайте, слабо? Марченко – красава, молодець!"

"Фільм пречудовий! Але пісня у фіналі мала б бути українська. Скільки зараз у нас прекрасних сучасних українських пісень про кохання"

Багато глядачів висловлюють свою захопленість від перегляду перших серій, зазначаючи, що серіал зумів зацікавити й затримати їхню увагу. Коментарі свідчать про те, що аудиторія з нетерпінням чекає продовження і вже активно обговорює сюжетні повороти та розвиток персонажів.

Якщо ви досі не бачили стрічки, вам точно варто її переглянути.