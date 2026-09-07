24 Канал зібрав українські серіали – від легкої комедії про трьох подруг до іронічного детективу, де подружжя примудряється одночасно розслідувати злочини й з'ясовувати стосунки.

"Встигнути до 30"

Рік: 2024

Жанр: комедія, ситком

Оцінка: 7,4

"Встигнути до 30": дивитись трейлер

Три абсолютно різні дівчини випадково зустрічаються в київському барі напередодні 30-річчя. І вирішують, що за рік треба встигнути нарешті пожити для себе.

Ірина працює в ювелірному салоні, Саша будує кар'єру, а Люба приїхала до Києва з Коломиї підкорювати столицю. У кожної свої мрії, проблеми й уявлення про те, яким має бути "нормальне доросле життя". А ще – чоловіки, побачення, робота, гроші та традиційне питання: "Ну що, а заміж коли?"

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Що кажуть критики

Тут усе не так однозначно. Глядачі MyShows серіал полюбили: середня оцінка епізодів – 4,54/5, а у відгуках його називають хорошим варіантом "для відпочинку", який "не навантажує".

А от "Суспільне Культура" звернуло увагу на інше – стереотипне зображення провінційної дівчини та Коломиї. Автори серіалу у відповідь наголошували, що це комедія і персонаж не є узагальненим образом мешканців міста.

"Містер і місіс Малишки"

Рік: 2024–2025

Жанр: комедія, романтика, детектив

Оцінка: 8,0 на КіноБазі

"Містер і місіс Малишки": дивитись трейлер

Уявіть подружжя, яке працює у правоохоронній сфері, але замість того, щоб спокійно жити сімейним життям, постійно конкурує між собою.

Олександр і Марія Малишки опиняються по різні боки розслідувань і змушені розбиратися не лише зі злочинцями, а й одне з одним. Кожна серія – окрема кримінальна справа, а паралельно розгортається велика історія з таємничим ворогом. Усього в першому сезоні 16 серій.

Що кажуть критики

"Детектор медіа" поставився до серіалу доволі іронічно – і буквально попередив: у певний момент творці починають плутати іронію з клоунадою. Водночас авторка відзначає, що гумор "нижче плінтуса" не став головним стилем серіалу, а справжня іронія там усе-таки є.

Найслабшою стороною критик називає детективну частину: розслідування часом складно відстежувати, а особисті стосунки героїв забирають стільки уваги, що можна навіть забути, якого злочинця вони там взагалі ловили.

"Зозулі"

Рік: 2024

Жанр: лірична комедія, драма

Оцінка: 6,6

"Зозулі": дивитись трейлер

Три сестри – Галя, Оксана та Валя – давно живуть окремими життями й не особливо прагнуть згадувати, що вони взагалі родичі.

Але повномасштабна війна повертає їх під один дах – до батьківської хати в селі Борщі. Галя – успішна дизайнерка, Оксана – вчителька, Валя – тренерка з боксу. Тепер їм доведеться не лише знову навчитися жити разом, а й розібратися зі старими образами, колишніми коханими та новими почуттями.

Що кажуть критики

Ось тут починається найцікавіше. "Детектор медіа" відзначив хороший акторський склад, картинку та саундтрек, але розкритикував сценарій і гумор за банальність.

Ще жорсткіше висловилася ZMINA: автори звернули увагу на сексуалізований гумор, гендерні стереотипи та гомофобні жарти в серіалі.

Маємо для вас ще добірку українських серіалів, які допоможуть пережити вечори без нескінченного скролінгу стримінгів у пошуках "чогось нормального".



