24 Канал зібрав українські серіали, де є і великі почуття, і сімейні драми, і трохи історії – словом, усе, що потрібно для гарного вечора.

"Сага"

Жанр: драма

Оцінка на IMDB: 8,4

"Сага": дивитись трейлер

"Сага" розповідає історію однієї української родини протягом ста років. На долю героїв випадають війни, революції, голод, зміни влади та інші історичні катастрофи, які, як відомо, українцям історія ніколи не видавала маленькими порціями.

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У центрі – кілька поколінь родини, чиї особисті історії постійно перетинаються з великими подіями країни.

Що кажуть глядачі: На MyShows серіал має високі оцінки на платформах із глядацькими рейтингами. Його особливо варто обрати тим, хто любить масштабні сімейні історії, де за одним сезоном стоїть ціле століття життя.

"І будуть люди"

Жанр: історична драма

Оцінка на IMDB: 8,6

"І будуть люди": дивитись трейлер

Події розгортаються на початку ХХ століття та показують Україну через життя звичайних людей. Перша світова війна, революція, прихід радянської влади – усе це відбувається не десь далеко в підручнику, а безпосередньо впливає на героїв та їхні родини.

І тут якраз той випадок, коли історія – не набір дат, які треба було зубрити в школі. Це люди, які закохуються, сваряться, створюють сім'ї та намагаються вижити, поки навколо змінюється цілий світ.

Що кажуть глядачі: На MyShows серіал має середню оцінку близько 4,5 з 5, а серед коментарів багато схвальних відгуків про емоційність історії та її здатність зачіпати за живе.

"Кава з кардамоном"

Жанр: історична драма, романтика

Оцінка на IMDB: 7,2

"Кава з кардамоном": дивитись трейллер

Історія переносить глядача до Галичини XIX століття. У центрі – молода Анна, яка закохується в польського шляхтича Адама Родзінського, старшого за неї та одруженого. Далі, звісно, починаються почуття, таємниці, сімейні конфлікти й рішення, які нікому не даються легко.

Але окрема причина дивитися – атмосфера: костюми, старовинний Львів, інтер'єри та романтична історія. Тобто серіал буквально створений для тих вечорів, коли хочеться красивої драми, а не чергового кримінального розслідування.

Що кажуть глядачі: Фанати особливо хвалять атмосферу, костюми, зйомку та акторську гру. Водночас є й критика – зокрема щодо вимови акторів та окремих мовних моментів.

Якщо після насиченого дня хочеться не думати про складне, а просто зануритися в історію кохання, драми та непростих життєвих виборів – мелодрами тут працюють безвідмовно. Українські серіали цього жанру вже давно вміють закрутити сюжет так, що одна серія непомітно перетворюється на "ну ще одну – і спати".