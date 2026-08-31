"24 Канал" собрал украинские сериалы, в которых есть и большие чувства, и семейные драмы, и немного истории – словом, все, что нужно для приятного вечера.

"Сага"

Жанр: драма

Оценка на IMDB: 8,4

"Сага": смотреть трейлер

"Сага" рассказывает историю одной украинской семьи на протяжении ста лет. На долю героев выпадают войны, революции, голод, смены власти и другие исторические катастрофы, которые, как известно, история никогда не давала украинцам маленькими порциями.

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В центре внимания – несколько поколений семьи, чьи личные истории постоянно пересекаются с большими событиями в стране.

Что говорят зрители: На MyShows сериал имеет высокие оценки на платформах со зрительскими рейтингами. Его особенно стоит выбрать тем, кто любит масштабные семейные истории, где за одним сезоном стоит целый век жизни.

"И будут люди"

Жанр: историческая драма

Оценка на IMDB: 8,6

"И будут люди": смотреть трейлер

События разворачиваются в начале ХХ века и показывают Украину через жизнь обычных людей. Первая мировая война, революция, приход советской власти – все это происходит не где-то далеко в учебнике, а непосредственно влияет на героев и их семьи.

И здесь как раз тот случай, когда история – не набор дат, которые нужно было зубрить в школе. Это люди, которые влюбляются, ссорятся, создают семьи и пытаются выжить, пока вокруг меняется целый мир.

Что говорят зрители: на MyShows сериал имеет среднюю оценку около 4,5 из 5, а среди комментариев много восторженных отзывов об эмоциональности истории и ее способности задевать за живое.

"Кофе с кардамоном"

Жанр: историческая драма, романтика

Оценка на IMDB: 7,2

"Кофе с кардамоном": смотреть трейлер

История переносит зрителя в Галичину XIX века. В центре внимания – молодая Анна, которая влюбляется в польского шляхтича Адама Родзинского, старшего за нее и женатого. Дальше, конечно, начинаются чувства, тайны, семейные конфликты и решения, которые никому не даются легко.

Но отдельная причина посмотреть – атмосфера: костюмы, старинный Львов, интерьеры и романтическая история. То есть сериал буквально создан для тех вечеров, когда хочется красивой драмы, а не очередного криминального расследования.

Что говорят зрители: поклонники особенно хвалят атмосферу, костюмы, съемку и актерскую игру. В то же время есть и критика – в частности, в отношении произношения актеров и отдельных языковых моментов.

Если после насыщенного дня хочется не думать о сложном, а просто погрузиться в историю любви, драмы и непростых жизненных выборов – мелодрамы здесь работают безотказно. Украинские сериалы этого жанра уже давно умеют закрутить сюжет так, что одна серия незаметно превращается в "ну еще одну – и спать".