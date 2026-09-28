24 Канал собрал три украинских сериала о любви, в которых есть вторые шансы, измены, семейные тайны и чувства, возникающие в самый неподходящий момент. Одним словом, все то, ради чего мы и откладываем сон еще на одну серию.

"Поклик кохання"

Год: 2024

Оценка: 8,0 на КиноБазе

Жанр: мелодрама, драма

Аня и Андрей влюбились еще в школе, однако из-за недоразумения их пути разошлись. Он стал военным, она построила карьеру и личную жизнь в Киеве.

Полномасштабная война разрушает привычный мир обоих и неожиданно дает бывшим влюбленным еще один шанс. Ведь, очевидно, одного эмоционального удара судьбы было недостаточно.

Что говорят критики: зрители особенно хвалили Сергея Стрельникова и Зоряну Марченко, эмоциональность истории и то, что сериал буквально заставляет смотреть все четыре эпизода подряд. Профессиональных рецензий пока немного, однако реакция аудитории в основном теплая.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Зов любви": смотреть трейлер

"Мелкий птенчик"

Год: 2026

Оценка: 7,1 на Liveam

Жанр: мелодрама, драма

У Алисы есть карьера, уверенность в себе и тайный роман – почти идеальный набор, пока любимый не изменяет ей, а начало большой войны окончательно не переворачивает жизнь. Героиня оказывается в маленьком городке Счастливое, где ее ждут старые семейные тайны, тетя Калина и Богдан, которого она когда-то почти не замечала. Ну а мы знаем: если в мелодраме женщина говорит "мне сейчас не до любви", сценаристы уже потирают руки.

Что говорят критики: зрители отмечают убедительную игру Анастасии Иванюк, сильный актерский ансамбль и то, что авторам удалось не превратить историю в сплошной мелодраматический "сахар". Зрители же называют сюжет жизненным, хвалят героев и эмоциональный финал.

"Маленький птенчик": смотреть трейлер

"Узнай меня"

Год: 2024

Оценка: 8,3 на КиноБазе

Жанр: мелодрама, криминальная драма

Вера выросла с суровым отцом и постоянным недостатком любви, поэтому встреча с мужчиной, в которого она влюбляется, кажется началом сказки. Конечно, это сериал, поэтому сказка быстро превращается в ДТП, исчезновение, новую личность, семейные секреты и криминальные разборки. Впоследствии Вера начинает новую жизнь под именем Алиса, а романтическая линия переплетается с историей Богдана.

Что говорят критики: сериал успешно стартовал на СТБ и занял первое место в своем временном слоте, а зрители хвалили интригу, актерскую игру и сюжет, который заставляет включать следующую серию. Отдельно зрители отмечали Марка Дробота – даже несмотря на то, что его персонаж явно создан не для того, чтобы вы захотели пригласить его на семейный ужин.

"Узнай меня": смотреть трейлеры

Маес подготовил для вас подборку украинских сериалов, которые стоит добавить в свой список.