Если вы ищете именно это, то 24 Канал собрал украинские мелодрамы, вышедшие уже после начала полномасштабного вторжения и которые стоит посмотреть.

"Одна семья"

Год: 2024

Оксана и Максим любят друг друга, но есть небольшая проблема – их семьи давно враждуют. К этому добавляются война, семейный бизнес, старые обиды и тайны. Одним словом, Ромео и Джульетта, но по-украински и с агробизнесом.

Что говорят критики и зрители: "Детектор медиа" назвал сценарий самой слабой частью сериала, но похвалил сильный актерский состав и в итоге отнес "Одну семью" к числу достойных украинских сериалов.

"Одна семья": смотреть трейлер

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"Две сестры"

Год: 2024

Вера и Александра – сестры, но близкими их назвать сложно. Разные характеры, соперничество, любовь и старые обиды постепенно превращают семейные отношения в поле боя. Ведь зачем просто поговорить, если можно получить 16 серий хорошей драмы?

Что говорят зрители: сериал хвалят за напряжение, актерскую игру и персонажей, которых нельзя просто разделить на "хороших" и "плохих". В то же время часть аудитории называет сюжет предсказуемым и несколько затянутым.

"Две сестры": смотреть трейлер

"Узнай меня"

Год: 2024

В центре истории – Вера и Богдан. Она выросла без материнской любви, он вернулся с войны со своими травмами и желанием мести. Оба пытаются разобраться с прошлым, но неожиданно находят друг друга.

Что говорят критики: что сообщает 24 Канал, сериал быстро стал хитом. Зрителей зацепили эмоциональный сюжет, неожиданные повороты, интриги и сильный актерский состав

"Узнай меня": смотреть трейлер

Украинских сериалов много не бывает – поэтому ловите еще одну подборку.