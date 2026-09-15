Якщо саме такого ви шукаєте, то 24 Канал зібрав українські мелодрами, що вийшли вже після початку повномасштабного вторгнення і які варто подивитись.

"Одна родина"

Рік: 2024

Оксана та Максим кохають одне одного, але є маленька проблема – їхні родини давно ворогують. До цього додаються війна, сімейний бізнес, старі образи та таємниці. Словом, Ромео і Джульєтта, але по-українськи й з агробізнесом.

Що кажуть критики та глядачі: "Детектор медіа" назвав сценарій найслабшою частиною серіалу, але похвалив сильний акторський склад і зрештою зарахував "Одну родину" до гідних українських серіалів.

"Одна родина": дивитись трейлер

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"Дві сестри"

Рік: 2024

Віра та Олександра – сестри, але близькими їх назвати складно. Різні характери, суперництво, кохання та старі образи поступово перетворюють родинні стосунки на поле бою. Бо навіщо просто поговорити, якщо можна отримати 16 серій хорошої драми?

Що кажуть глядачі: серіал хвалять за напругу, акторську гру та персонажів, які не діляться просто на "хороших" і "поганих". Водночас частина аудиторії називає сюжет передбачуваним і дещо затягнутим.

"Дві сестри": дивитись трейлер

"Впізнай мене"

Рік: 2024

У центрі історії – Віра та Богдан. Вона виросла без материнської любові, він повернувся з війни зі своїми травмами та бажанням помсти. Обоє намагаються розібратися з минулим, але несподівано знаходять одне одного.

Що кажуть критики: як передає 24 Канал серіал швидко став хітом. Глядачів зачепили емоційний сюжет, несподівані повороти, інтриги та сильний акторський склад

"Впізнай мене": дивитись трейлер

Українських серіалів багато не буває - тому ловіть ще одну добірку.



