10 прекрасных фильмов для двух, которые сделают ваш вечер по-настоящему особенным
- Статья представляет подборку из 10 фильмов для романтического вечера, в частности "Клятва", "Жизнь прекрасна", "Вечное сияние чистого разума".
- Рекомендуются также "Форрест Гамп", "Унесенные ветром", "Чарли и шоколадная фабрика" и другие фильмы для особого вечера.
Если у вас запланирован вечер любви и кино, то идеальным дополнением станет интересный фильм. Это должна быть история о жизни и любви, которая вдохновит и украсит ваши будни.
Впереди выходные, а потому самое время выбирать своего фаворита из новой подборки 24 Канала. Ищите ленту для себя и устройте себе незабываемое свидание с любимым человеком.
Рекомендуем 3 культовые приключенческие фильмы, которые вдохновляют на настоящие свершения
Что посмотреть вечером с любимым человеком?
"Клятва"
Это высокорейтинговая мелодрама, основанная на реальной истории. Сюжет разворачивается вокруг отношений, которым суждено было дважды родиться заново. В центре – женщина, которая потеряла все воспоминания, и ее муж, который из-за этого будто потерял жену. Ведь она больше не помнит ни его, ни их чувств, которые были раньше.
И, возможно, ему удастся снова возродить ту любовь, что когда-то тлела в их сердцах. Финал этой истории доказывает, что иногда стоит давать второй шанс.
"Клятва": смотрите онлайн трейлер фильма
Смотрите также "Женский доктор", украинское кино и мысли о мобилизации: откровенное интервью со Славой Красовской
"Жизнь прекрасна"
Это популярная итальянская комедийная мелодрама, идеальна для того, чтобы расслабиться после напряженной недели.
События происходят в Италии в 1939 году. В город Ареццо приезжает жизнерадостный Гвидо – остроумный, харизматичный и полный фантазии. Однажды он случайно встречает учительницу Дору и сразу влюбляется. Благодаря своему блестящему чувству юмора и искренности Гвидо постепенно завоевывает ее сердце.
"Жизнь прекрасна": смотрите онлайн трейлер фильма
"Вечное сияние чистого разума"
По сюжету человечество наконец создает технологию, способную удалять любые нежелательные воспоминания. Джоэл и Клементина решают стереть из своей памяти все, что связывает их друг с другом.
Но когда процесс начинается, в сознании Джоэла оживают самые нежные моменты их любви. Чем больше воспоминаний исчезает, тем сильнее он понимает: чувства никуда не делись. Осознав, насколько он любит Клементину, Джоэл отчаянно ищет способ остановить стирание и сохранить то, что для него действительно важно.
"Вечное сияние чистого разума": смотрите онлайн трейлер фильма
Он должен любой ценой победить безжалостный "компьютерный разум", пока еще не поздно…
Также в список лучших лент для вечера с любимым стоит добавить такие фильмы:
- "Форрест Гамп"
- "Унесенные ветром"
- "Чарли и шоколадная фабрика"
- "Полярный Экспресс"
- "Застрял в любви"
- "Эта бессмысленная любовь"
- "Сборник лучиков надежды"
Выбирайте ленту себе на вечер, приготовьте попкорн и получите прекрасные эмоции после просмотра.