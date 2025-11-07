Впереди выходные, а потому самое время выбирать своего фаворита из новой подборки 24 Канала. Ищите ленту для себя и устройте себе незабываемое свидание с любимым человеком.

Что посмотреть вечером с любимым человеком?

"Клятва"

Это высокорейтинговая мелодрама, основанная на реальной истории. Сюжет разворачивается вокруг отношений, которым суждено было дважды родиться заново. В центре – женщина, которая потеряла все воспоминания, и ее муж, который из-за этого будто потерял жену. Ведь она больше не помнит ни его, ни их чувств, которые были раньше.

И, возможно, ему удастся снова возродить ту любовь, что когда-то тлела в их сердцах. Финал этой истории доказывает, что иногда стоит давать второй шанс.

"Клятва": смотрите онлайн трейлер фильма

"Жизнь прекрасна"

Это популярная итальянская комедийная мелодрама, идеальна для того, чтобы расслабиться после напряженной недели.

События происходят в Италии в 1939 году. В город Ареццо приезжает жизнерадостный Гвидо – остроумный, харизматичный и полный фантазии. Однажды он случайно встречает учительницу Дору и сразу влюбляется. Благодаря своему блестящему чувству юмора и искренности Гвидо постепенно завоевывает ее сердце.

"Жизнь прекрасна": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вечное сияние чистого разума"

По сюжету человечество наконец создает технологию, способную удалять любые нежелательные воспоминания. Джоэл и Клементина решают стереть из своей памяти все, что связывает их друг с другом.

Но когда процесс начинается, в сознании Джоэла оживают самые нежные моменты их любви. Чем больше воспоминаний исчезает, тем сильнее он понимает: чувства никуда не делись. Осознав, насколько он любит Клементину, Джоэл отчаянно ищет способ остановить стирание и сохранить то, что для него действительно важно.

"Вечное сияние чистого разума": смотрите онлайн трейлер фильма

Он должен любой ценой победить безжалостный "компьютерный разум", пока еще не поздно…

Также в список лучших лент для вечера с любимым стоит добавить такие фильмы:

"Форрест Гамп"

"Унесенные ветром"

"Чарли и шоколадная фабрика"

"Полярный Экспресс"

"Застрял в любви"

"Эта бессмысленная любовь"

"Сборник лучиков надежды"

Выбирайте ленту себе на вечер, приготовьте попкорн и получите прекрасные эмоции после просмотра.