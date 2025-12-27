Что посмотреть с детьми на выходных: фильмы для праздничного настроения

Рождество мы уже отпраздновали, поэтому на очереди – Новый год. Это хороший повод, чтобы снова окунуться в зимние приключения наших любимых киногероев.

Если планируете посмотреть что-то с ребенком, то 24 Канал подготовил несколько фильмов, которые понравятся и взрослым, и малым.

Что посмотреть для праздничного настроения?

"Рождественское приключение Бетховена", 2011

Рейтинг IMDb: 4,4

Эта лента набрала несколько не совсем справедливую оценку от зрителей. Фильм нельзя назвать ни провальным, ни лучшим, но это не повод опускать его планку.

Любимый сенбернар Бетховен снова оказывается в центре событий накануне Рождества. При определенных обстоятельствах собака знакомится с мальчиком Генри, которому не хватает внимания от родителей.

И вдруг два новых друга становятся свидетелями преступления: злоумышленники похищают мешок с рождественскими подарками, которые предназначены для детей. Бетховен и Генри решают вернуть праздник любой ценой.

"Рождественское приключение Бетховена": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кодовое имя "Красный"", 2024

Рейтинг IMDb: 6,2

Накануне Рождества мир оказывается под угрозой: Санта-Клауса похищают прямо с Северного полюса. Руководитель службы безопасности Санты вынужден объединиться с самым известным в мире охотником за головами, чтобы спасти праздник.

Их миссия превращается в безумный рождественский квест с погонями, магией, опасными существами и неожиданными союзниками.

"Кодовое имя "Красный"": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эльф", 2003

Рейтинг IMDb: 7,1

Бадди – человек, который с детства считает себя эльфом. Когда-то младенцем он случайно попал на Северный полюс и его воспитывали эльфы Санта-Клауса. Повзрослев, Бадди узнает правду о своем происхождении и отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти биологического отца.

В мире взрослых он чувствует себя чужим, но его искренность, наивность и вера в Рождество постепенно меняют людей вокруг.

"Эльф": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие фильмы еще можно посмотреть с детьми:

"Адская Хоругвь, или Рождество казацкое";

"Клаус";

"Снежная сестричка";

"Стражи галактики: Праздничный спецвыпуск".

