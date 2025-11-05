Что посмотреть, если у вас уже есть новогоднее настроение

Когда хочется окутать себя домашним уютом, теплым пледом и посмаковать горячим шоколадом – значит, новогоднее настроение уже пришло. И совсем не важно, какой месяц на календаре.

Фильмы, избранные 24 Каналом, подарят праздничную магию, веру в чудеса, романтику и ту самую атмосферу, ради которой мы так любим зимние вечера.

Фильмы для новогоднего настроения

"Мальчик, по имени Рождество", 2021

Николас отправляется в опасное путешествие на Северный полюс, чтобы найти пропавшего отца и доказать миру существование легендарной эльфийской деревни Эльфгельм.

Уникальность фильма заключается в том, как обычный мальчик постепенно становится тем самым Николаем, которого мы знаем как Санту.

"Мальчик, по имени Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отдых по обмену", 2006

Две женщины, которые неудачи в личной жизни, меняются домами на разных континентах, чтобы убежать от рутины и боли. В Британии и Калифорнии их ждут новые знакомства, романтика, неожиданные эмоции и шанс начать все сначала.

"Отдых по обмену": смотрите онлайн трейлер фильма

"Полярный экспресс", 2004

В рождественскую ночь к мальчику, который перестает верить в чудеса, приезжает магический поезд. Вместе с другими детьми он отправляется в путешествие на Северный полюс, где его ждет встреча с Сантой.

Невероятное приключение, которое снова вернет веру в чудеса – именно то, что нужно в сегодняшнее время.

"Полярный экспресс": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Новогодний корпоратив", 2016

Руководитель компании организовывает грандиозную вечеринку, чтобы поразить важного клиента и спасти бизнес от закрытия. Но праздник быстро выходит из-под контроля: алкоголь, хаос, скандалы, любовные драмы и комедийные ситуации – идеальный микс для отдыха и хорошего настроения.

"Новогодний корпоратив": смотрите онлайн трейлер фильма

