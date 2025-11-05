Що подивитись, якщо у вас вже є новорічний настрій

Коли хочеться огорнути себе домашнім затишком, теплим пледом і посмакувати гарячим шоколадом – значить, новорічний настрій уже прийшов. І зовсім не важливо, який місяць на календарі.

Фільми, обрані 24 Каналом, подарують святкову магію, віру в дива, романтику і ту саму атмосферу, заради якої ми так любимо зимові вечори.

Фільми для новорічного настрою

"Хлопчик, на ім'я Різдво", 2021

Ніколас вирушає у небезпечну подорож на Північний полюс, щоб знайти зниклого батька і довести світові існування легендарного ельфійського села Ельфгельм.

Унікальність фільму полягає у тому, як звичайний хлопчик поступово стає тим самим Миколаєм, якого ми знаємо як Санту.

"Хлопчик, на ім'я Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Відпочинок за обміном", 2006

Дві жінки, які невдачі в особистому життя, міняються будинками на різних континентах, щоб втекти від рутини та болю. У Британії та Каліфорнії на них чекають нові знайомства, романтика, несподівані емоції та шанс почати все спочатку.

"Відпочинок за обміном": дивіться онлайн трейлер фільму

"Полярний експрес", 2004

У різдвяну ніч до хлопчика, який перестає вірити в дива, приїжджає магічний потяг. Разом з іншими дітьми він вирушає в подорож на Північний полюс, де на нього чекає зустріч з Сантою.

Неймовірна пригода, яка знову поверне віру у дива – саме те, що потрібно у сьогоднішній час.

"Полярний експрес": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Новорічний корпоратив", 2016

Керівник компанії організовує грандіозну вечірку, щоб вразити важливого клієнта та врятувати бізнес від закриття. Але свято швидко виходить з-під контролю: алкоголь, хаос, скандали, любовні драми та комедійні ситуації – ідеальний мікс для відпочинку та гарного настрою.

"Новорічний корпоратив": дивіться онлайн трейлер фільму

