Чтобы не возлагать всю ответственность на вас, 24 Канал выбрал три фильма, которые точно подойдут для такой атмосферы.

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"Парень из будущего", 2011

Рейтинг IMDb: 5,4

Романтическая комедия рассказывает о 21-летнем Тиме, который однажды узнает о большой тайне: все мужчины их рода могут путешествовать во времени. Чтобы это сделать, нужно зайти в темную комнату, сжать кулаки и подумать, куда хочешь попасть.

В итоге Тим использует свой дар, чтобы покорить сердце очаровательной Мэри.

"Парень из будущего": смотрите онлайн трейлер фильма

"Перед рассветом", 1995

Рейтинг IMDb: 8,1

Американец Джесси и француженка Селин знакомятся в поезде, следующем в Вену. Джесси уговаривает девушку погулять с ним по городу, поскольку утром у него самолет, а денег на отель нет.

В течение ночи они гуляют по австрийской столице, обсуждая всё на свете: искусство, смерть, любовь, феминизм и собственные страхи. В конце концов они договариваются встретиться на том же перроне через полгода.

"Перед рассветом": смотрите онлайн трейлер фильма

"Моё прекрасное несчастье", 2023

Рейтинг IMDb: 5,3

Эбби Эбернати, идеальная первокурсница, бегущая от своего тайного прошлого, и Трэвис Мэддокс, бунтарь и чемпион университетских подпольных боев. Девушка пытается держаться подальше от парня, однако всё меняет одно пари.

"Мое прекрасное несчастье": смотрите онлайн трейлер фильма

Кроме того, вскоре в Украине выйдет новая семейная комедия, которая заставит поверить в настоящее чудо.