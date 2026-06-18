Щоб не кидати все на ваші плечі, 24 Канал обрав три потенційні фільми, які точно підійдуть для такої атмосфери.
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"Бойфренд з майбутнього", 2011
Рейтинг IMDb: 5,4
Романтична комедія розповідає про 21-річного Тіма, який одного дня дізнається про велику таємницю: усі чоловіки їхнього роду можуть подорожувати у часі. Щоб це зробити, потрібно зайти у темну кімнату, стиснути кулаки і подумати, куди хочеш потрапити.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Зрештою Тім використовує свій дар, щоб підкорити серце чарівної Мері.
"Бойфренд з майбутнього": дивіться онлайн трейлер фільму
"Перед світанком", 1995
Рейтинг IMDb: 8,1
Американець Джессі та француженка Селін знайомляться в поїзді, що прямує до Відня. Джессі вмовляє дівчину вийти з ним у місті, оскільки вранці у нього літак, а грошей на готель немає.
Упродовж ночі вони гуляють австрійською столицею, обговорюючи все на світі: мистецтво, смерть, кохання, фемінізм та власні страхи. Зрештою вони домовляються зустрітись на тому самому пероні через пів року.
"Перед світанком": дивіться онлайн трейлер фільму
"Моє прекрасне нещастя", 2023
Рейтинг IMDb: 5,3
Еббі Ебернаті, ідеальна першокурсниця, яка тікає від свого таємного минулого, та Тревіс Меддокс, бунтар і чемпіон університетських підпільних боїв. Дівчина намагається триматись подалі від хлопця, однак усе змінює одне парі.
"Моє прекрасне нещастя": дивіться онлайн трейлер фільму
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