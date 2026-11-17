Средневековые королевства, коварные союзники, борьба за независимость и месть, которая может стоить жизни, – в этих историях есть все то, за что зрители полюбили культовый сериал. 24 Канал собрал четыре исторических фильма, которые стоит посмотреть поклонникам "Игры престолов".

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"Король" (2019)

Рейтинг IMDb: 7,3/10

Жанр: историческая драма, военный фильм.

Получить корону – еще не значит обрести настоящую власть. Особенно когда вокруг полно людей, которые только и ждут твоей ошибки. Это быстро понимает принц Хэл, который после смерти отца становится королем Англии Генрихом V.

Еще вчера он не слишком интересовался политическими делами, а теперь вынужден разбираться с врагами, кознями придворных и угрозой войны. К тому же французский дофин не собирается признавать нового правителя равным себе.

Особенно напряженной становится подготовка к битве при Азенкуре, где численное превосходство противника заставляет англичан искать выход из почти безнадежной ситуации.

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Смотрите трейлер фильма "Король" онлайн:

"Последняя дуэль" (2021)

Рейтинг IMDb: 7,3/10

Жанр: историческая драма, боевик.

Дружба, проверенная годами, может разрушиться из-за одного события. А когда на кону честь, репутация и жизнь, конфликт уже невозможно уладить обычным разговором.

Во Франции XIV века рыцарь Жан де Карруж обвиняет своего бывшего товарища Жака Ле Гри в насилии над женой Маргаритой. Однако мужчина отрицает вину, и дело превращается в громкий скандал, в который вовлекается даже королевский двор.

Выход из ситуации оказывается жестоким: стороны должны сразиться в поединке, а победитель докажет свою правоту. Поражение будет означать не просто смерть, но и страшные последствия для семьи.

Смотрите трейлер фильма "Последняя дуэль" онлайн:

"Король вне закона" (2018)

Рейтинг IMDb: 6,9/10

Жанр: историческая драма, боевик, биография.

Что делать, когда могущественный сосед решает, что твоя страна принадлежит ему? Для Роберта Брюса ответ очевиден – бороться. Даже если против него целая английская армия.

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События разворачиваются в Шотландии XIV века. После смерти предыдущего короля страна оказывается под властью англичан, а местная знать вынуждена считаться с чужими правилами. Роберт Брюс решает бросить вызов захватчикам и провозглашает себя королем Шотландии.

Но одного титула недостаточно, чтобы обрести независимость. Впереди – побеги, неожиданные союзы, потери и попытки собрать войско, способное противостоять гораздо более сильному врагу. И пока противники охотятся за новым королем, он должен доказать, что его борьба – не просто желание получить корону.

Смотрите трейлер фильма "Король вне закона" онлайн:

"Варяг" (2022)

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Жанр: историческая драма, боевик, приключения.

Представьте, что все ваше детство проходит с мыслью о мести. Именно так живет принц Амлет, который еще мальчиком становится свидетелем убийства отца. Дядя захватывает власть, уводит королеву и заставляет наследника бежать, чтобы спасти собственную жизнь.

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Проходят годы, и Амлет получает шанс вернуться. Он присоединяется к отряду викингов, постепенно приближаясь к человеку, который разрушил его семью. Однако путь к мести оказывается гораздо сложнее, чем казалось сначала.

"Варяг" переносит зрителя в суровый мир скандинавских воинов, где верования, пророчества и древние обряды имеют огромное значение. Здесь нет места милосердию, а борьба за власть переплетается с семейными тайнами и стремлением восстановить справедливость.

Смотрите трейлер фильма "Варяг" онлайн:

Если же после средневековых сражений захочется сменить обстановку и отправиться в совершенно другой кинематографический мир, посмотрите " фантастические фильмы с невероятными кинематографическими мирами ". Там вас ждут не менее увлекательные приключения.