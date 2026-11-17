Середньовічні королівства, підступні союзники, боротьба за незалежність і помста, яка може коштувати життя, – у цих історіях вистачає всього, за що глядачі полюбили культовий серіал. 24 Канал зібрав чотири історичні фільми, які варто подивитися шанувальникам "Гри престолів".

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"Король" (2019)

Рейтинг IMDb: 7,3/10

Жанр: історична драма, воєнний фільм.

Отримати корону – ще не означає отримати справжню владу. Особливо коли навколо вистачає людей, які тільки й чекають на твою помилку. Це швидко розуміє принц Гел, який після смерті батька стає королем Англії Генріхом V.

Ще вчора він не надто цікавився політичними справами, а тепер змушений розбиратися з ворогами, підступами придворних і загрозою війни. До того ж французький дофін не збирається визнавати нового правителя рівним собі.

Особливо напруженою стає підготовка до битви при Азенкурі, де чисельна перевага противника змушує англійців шукати вихід із майже безнадійної ситуації.

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Дивіться трейлер фільму "Король" онлайн:

"Остання дуель" (2021)

Рейтинг IMDb: 7,3/10

Жанр: історична драма, бойовик.

Дружба, перевірена роками, може зруйнуватися через одну подію. А коли на кону честь, репутація та життя, конфлікт уже неможливо владнати звичайною розмовою.

У Франції XIV століття лицар Жан де Карруж звинувачує свого колишнього товариша Жака Ле Ґрі у насильстві над дружиною Маргаритою. Однак чоловік заперечує провину, а справа перетворюється на гучний скандал, до якого залучають навіть королівський двір.

Вихід із ситуації виявляється жорстоким: сторони мають зійтися в поєдинку, а переможець доведе свою правоту. Програш означатиме не просто смерть, а й страшні наслідки для родини.

Дивіться трейлер фільму "Остання дуель" онлайн:

"Король поза законом" (2018)

Рейтинг IMDb: 6,9/10

Жанр: історична драма, бойовик, біографія.

Що робити, коли могутній сусід вирішує, що твоя країна належить йому? Для Роберта Брюса відповідь очевидна – боротися. Навіть якщо проти нього ціла англійська армія.

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Події розгортаються у Шотландії XIV століття. Після смерті попереднього короля країна опиняється під владою англійців, а місцева знать змушена рахуватися з чужими правилами. Роберт Брюс вирішує кинути виклик загарбникам і проголошує себе королем Шотландії.

Але одного титулу замало, щоб здобути незалежність. Попереду – втечі, несподівані союзи, втрати та спроби зібрати військо, здатне протистояти значно сильнішому ворогу. І поки противники полюють на нового короля, він мусить довести, що його боротьба – не просто бажання отримати корону.

Дивіться трейлер фільму "Король поза законом" онлайн:

"Варяг" (2022)

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Жанр: історична драма, бойовик, пригоди.

Уявіть, що все ваше дитинство проходить із думкою про помсту. Саме так живе принц Амлет, який ще хлопчиком стає свідком убивства батька. Дядько захоплює владу, забирає королеву та змушує спадкоємця тікати, щоб урятувати власне життя.

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Минають роки, і Амлет отримує шанс повернутися. Він приєднується до загону вікінгів, поступово наближаючись до людини, яка зруйнувала його родину. Однак шлях до помсти виявляється значно складнішим, ніж здавалося спочатку.

"Варяг" переносить глядача у суворий світ скандинавських воїнів, де вірування, пророцтва та давні обряди мають величезне значення. Тут немає місця милосердю, а боротьба за владу переплітається з родинними таємницями й бажанням відновити справедливість.

Дивіться трейлер фільму "Варяг" онлайн:

Якщо ж після середньовічних битв хочеться змінити декорації та вирушити в зовсім інший кінематографічний світ, подивіться фантастичні фільми з неймовірними кінематографічними світами. Там на вас чекають не менш захопливі пригоди.