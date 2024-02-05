Кинотерапия: 5 фильмов для тех, кто потерял смысл жизни

Есть моменты, когда мы начинаем размышлять над смыслом нашего существования, спрашиваем себя, почему мы здесь и куда мы движемся, что для нас имеет настоящий вес. В этом поиске ответов важно иметь опору и источник вдохновения.

Поэтому 24 Канал подготовил для вас список фильмов, которые точно помогут вам справиться с этой задачей на ура! Выбирайте ленту для просмотра и меняйте свою жизнь к лучшему.

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"Все всегда и одновременно"

Эвелин Вонг руководит небольшим бизнесом, заботится о престарелом отце, пытается найти общий язык с мужем Веймондом и тяжело принимает тот факт, что ее дочь Джой является лесбиянкой. Ситуация становится еще сложнее, когда она узнает, что ей определено спасти мультимир.

"Все всегда и одновременно": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вечное сияние чистого разума"

В вагоне поезда столкнулись две судьбы – застенчивого юноши и голубокосой девушки, которая несет в себе безграничную энергию жизни. Между ними возникает искра, и они чувствуют, что наконец-то нашли свою половинку. Но эта романтическая история скрывает невероятную тайну, которая удивит зрителей.

"Вечное сияние чистого разума": смотрите онлайн трейлер фильма

"Весна, лето, осень, зима...и снова весна"

На пагоде, которая плывет по воде, старый монах, почти достигнув нирваны, учит молодого ученика. Мальчик пройдет сложный и полный ошибок путь, прежде чем раскроет всю глубину учения и найдет правильную тропу.

"Весна, лето, осень, зима... и снова весна": смотрите онлайн трейлер фильма

"Треугольник грусти"

Праздничное времяпрепровождение завершается, когда происходит кораблекрушение. Беспомощные бизнесмены, наследники богатых родителей, модели и другие избранницы судьбы, находятся в ситуации, которую они никогда не представляли – как выжить в диких условиях. Смогут ли они защитить себя?

"Треугольник грусти": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тот, кто бежит по лезвию 2049"

В мире, где экология на грани разрушения, люди создали репликантов – искусственных существ, которые служат им. Один из полицейских, имеющий задание ликвидировать устаревших репликантов, раскрывает секрет, который может изменить все. Он оказывается в центре заговора, который угрожает не только ему, но и всему человечеству.

"Тот, кто бежит по лезвию 2049": смотрите онлайн трейлер фильма