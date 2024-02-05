Тому 24 Канал підготував для вас список фільмів, які точно допоможуть вам впоратись з цим завданням на ура! Обирайте стрічку для перегляду та змінюйте своє життя на краще.

Радимо Не "Барбі" єдиною: 10 фільмів-претендентів на Оскар, які вже можна подивитися

"Все завжди й водночас"

Евелін Вонг керує невеликим бізнесом, дбає про старого батька, намагається знайти спільну мову з чоловіком Веймондом і важко приймає той факт, що її дочка Джой є лесбіянкою. Ситуація стає ще складнішою, коли вона дізнається, що їй визначено врятувати мультисвіт.

"Все завжди й водночас": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вічне сяйво чистого розуму"

У вагоні поїзда зіткнулися дві долі – сором'язливого юнака та блакитнокосої дівчини, яка несе в собі безмежну енергію життя. Між ними виникає іскра, і вони відчувають, що нарешті знайшли свою половинку. Але ця романтична історія приховує неймовірну таємницю, яка здивує глядачів.

"Вічне сяйво чистого розуму": дивіться онлайн трейлер фільму

"Весна, літо, осінь, зима...і знову весна"

На пагоді, яка пливе по воді, старий чернець, майже досягнувши нірвани, навчає молодого учня. Хлопчик пройде складний та повний помилок шлях, перш ніж розкриє всю глибину вчення та знайде правильну стежину.

"Весна, літо, осінь, зима… і знову весна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Трикутник смутку"

Святкове проведення часу завершується, коли стається корабельна аварія. Безпорадні бізнесмени, спадкоємці багатих батьків, моделі та інші обраниці долі, знаходяться в ситуації, яку вони ніколи не уявляли – як вижити в диких умовах. Чи зможуть вони захистити себе?

"Трикутник смутку": дивіться онлайн трейлер фільму

"Той, хто біжить по лезу 2049"

У світі, де екологія на межі руйнування, люди створили реплікантів – штучних істот, які служать їм. Один із поліцейських, що має завдання ліквідовувати застарілих реплікантів, розкриває секрет, який може змінити усе. Він опиняється у центрі змови, яка загрожує не тільки йому, але й усьому людству.

"Той, хто біжить по лезу 2049": дивіться онлайн трейлер фільму