Этому точно может помочь просмотр хорошего фильма. Поэтому 24 Канал подготовил вам подборку лент, которые нужны сейчас тем, кому плохо на душе.

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Фильмы, которые стоит посмотреть, когда плохо на душе

"Стажер" (2015 год)

Бен Уиттакер – не тот пенсионер, который хочет сидеть в саду или решать кроссворды. В свои семьдесят лет он понимает, сколь важно иметь настоящее занятие. Он решает начать новый этап жизни и становится стажером в офисе сайта о моде. Руководителем этого офиса является молодая Джулс Остин. Сначала сотрудники не уверены, как относиться к стажеру, но впоследствии они понимают, насколько он ценен как друг. В сложных ситуациях важно иметь таких людей рядом.

"Стажер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Арахисовый сокол" (2019 год)

Молодой человек, по имени Зак, большую часть своей жизни прожил в больнице из-за синдрома Дауна. Однако он мечтает поступить в школу реслеров и поучаствовать в борьбе на ринге. Чтобы осуществить эту мечту, Зак убегает из больницы, пролезая через узкое окно. В мире вне больницы он оказывается впервые. По дороге он встречает преступника по имени Тайлер, который, оказывается, станет ему другом и помощником в достижении мечты.

"Арахисовый сокол": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Сделано в Италии" (2020 год)

Эта теплая история разворачивается в волшебной Тоскане. Гламурный художник из Лондона возвращается в Италию вместе со своим сыном Джеком, чтобы быстро продать дома, который он унаследовал от покойной жены. Однако ситуацию усложняет то, что отношения между отцом и сыном не лучшие, а сам дом находится в ужасном состоянии.

"Сделано в Италии": смотрите онлайн трейлер фильма

"Глаза собаки"

Эта история повествуется умной собачкой, по имени Энцо. Благодаря дружбе со своим хозяином Дэнни Свифтом, амбициозным спортсменом в "Формуле 1", Энцо глубже осмысливает человеческую природу и понимает, что навыки, необходимые на скачках, можно успешно использовать для управления своим жизненным путем. Фильм рассказывает историю Дэнни, его любимой жены Евы, их маленькой дочери Зои и, наконец, лучшего настоящего друга – Энцо.

"Глаза собаки": смотрите онлайн трейлер фильма

"2+1" (2016 год)

Это трогательная комедия о беззаботном повесе Самуила из Марселя, бывшая возлюбленная которого решила подбросить ему ребенка, чтобы наслаждаться беззаботной жизнью. После того как он приходит в себя, решает отыскать свою бывшую подругу и отдать ей ребенка. В своих поисках он отправляется в Лондон. Не найдя беглую мамку, он идет на работу, становится одиноким отцом и воспитывает Глорию. Однако через восемь лет его появляется его бывшая подружка…

"2+1": смотрите онлайн трейлер фильма