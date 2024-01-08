Лекарства для души: 5 фильмов для переживающих разрыв отношений

Разрыв отношений – это всегда болезненный период. Однако часто расставание трансформирует нас, заставляет думать и изменять свою жизнь к лучшему.

Чтобы пережить этот период менее болезненно и с новой версией себя шагать в светлое будущее, 24 Канал подготовил для вас подборку фильмов. Выбирайте ленту для просмотра и стройте свою лучшую жизнь своими руками.

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Фильмы для тех, кто переживает разрыв отношений

"Кто-то классный"

Дженни получает возможность работать в перспективном журнале и мечтает переехать в Сан-Франциско. Но вместо того чтобы согласиться на перемены и переехать вместе со своим любимым, ее парень отказывается что-то менять и предлагает разорвать отношения.

Чтобы преодолеть боль от разрыва, Дженни решает провести прощальную вечеринку в Нью-Йорке вместе со своими лучшими друзьями, Эрин и Блэр.

"Кто-то классный": смотрите онлайн трейлер фильма

"Как все запутано"

После развода уже пожилая мать троих взрослых детей, Джейн, обретает неожиданную любовь в романе с архитектором. Но ее жизнь становится настоящей драмой, когда ее бывший муж переоценивает ее новый статус и появляется в жизни снова.

В жизни Джейн неожиданно возникает любовный треугольник, где она буквально разрывается между прошлым и настоящим, спрашивая себя, есть ли любовь "по-второму кругу" слаще, может пара просто не сумела сохранить то, что имела в начале. Как все это запутано!

"Как все запутано": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вечное сияние чистого разума"

Джоэл и Клементина испытывали глубокие чувства друг к другу, но их отличия в характерах привели к тому, что отношения не смогли выдержать этого испытания: напряжение возрастало, пока не дошло до своего пика.

Клементина решила удалить воспоминания о Джоэле из своей памяти, что шокировало его и оставляло впечатление глубокого разочарования. В ответ он поступил так же, удалив из памяти все общие мгновения с ней.

Однако во время процесса безвозвратного удаления воспоминаний возникает вопрос: что если человек в последний момент решит не расставаться с ценными воспоминаниями и оставить их? И есть ли удаление памяти действительно благом, поскольку оно не гарантирует отсутствие новых ошибок?

"Вечное сияние чистого ума": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сдохни, Джон Такер!"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Три бывших девушки школьного красавчика решают устроить ему месть. Для осуществления своего жестокого плана им нужна приманка. Выбор приходится на очаровательную блондиночку, только что переехавшую в их школу. Игра будет интересна…

"Сдохни, Джон Такер!": смотрите онлайн трейлер фильма

"500 дней лета"

Том встречает Саммер, девушку, которую он ждал всю свою жизнь. Он находится в седьмом небе от счастья. Но есть одно маленькое "но": у Саммера есть несколько иные взгляды на отношения между мужчиной и женщиной. Смогут ли они построить отношения вместе?

"500 дней лета": смотрите онлайн трейлер фильма