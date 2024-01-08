Щоб пережити цей період менш болісно та з новою версією себе крокувати у світле майбутнє, 24 Канал підготував для вас добірку фільмів. Обирайте стрічку для перегляду і будуйте своє найкраще життя власноруч.

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Фільми для тих, хто переживає розрив стосунків

"Хтось класний"

Дженні отримує можливість працювати у перспективному журналі та мріє переїхати до Сан-Франциско. Але замість того, щоб погодитися на зміни і переїхати разом із своїм коханим, її хлопець відмовляється щось міняти і пропонує розірвати стосунки.

Щоб подолати біль від розриву, Дженні вирішує провести прощальну вечірку в Нью-Йорку разом із своїми найкращими друзями, Ерін і Блер.

"Хтось класний": дивіться онлайн трейлер фільму

"Як усе заплутано"

Після розлучення уже немолода мати трьох дорослих дітей, Джейн, знаходить несподіване кохання в романі з архітектором. Та її життя стає справжньою драмою, коли її колишній чоловік переоцінює її новий статус і з'являється в житті знову.

У житті Джейн несподівано виникає любовний трикутник, де вона буквально розривається між минулим і теперішнім, питаючи себе, чи є кохання "по-другому колу" солодшим, чи може пара просто не зуміла зберегти те, що мала на початку. Як усе це заплутано!

"Як усе заплутано": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вічне сяйво чистого розуму"

Джоел і Клементина мали глибокі почуття один до одного, але їхні відмінності в характерах призвели до того, що відносини не змогли витримати цього випробування: напруга зростала, поки не дійшла свого піку.

Клементина вирішила видалити спогади про Джоела зі своєї пам'яті, що шокувало його і залишало враження глибокого розчарування. У відповідь він вчинив так само, видаливши з пам'яті всі спільні миті з нею.

Проте під час процесу безповоротнього видалення спогадів виникає питання: що, якщо людина в останній момент вирішить не розлучатися з цінними спогадами і залишити їх? І чи є видалення пам'яті дійсно благом, оскільки воно не гарантує відсутність нових помилок?

"Вічне сяйво чистого розуму": дивіться онлайн трейлер фільму

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Здохни, Джон Такер!"

Три колишні дівчини шкільного красунчика вирішують влаштувати йому помсту. Для втілення свого жорстокого плану їм потрібна приманка. Вибір припадає на чарівну блондиночку, що тільки що переїхала в їхню школу. Ігра буде цікавою…

"Здохни, Джон Такер!": дивіться онлайн трейлер фільму

"500 днів літа"

Том зустрічає Саммер, дівчину, яку він чекав усе своє життя. Він перебуває на сьомому небі від щастя. Але є одне маленьке "але": у Саммер є трохи інші погляди на стосунки між чоловіком і жінкою. То чи зможуть вони побудувати стосунки разом?

"500 днів літа": дивіться онлайн трейлер фільму