Новогодняя альтернатива: 5 фильмов для тех, кто не любит праздники

Не обязательно отдавать предпочтение наивным семейным лентам в праздничный вечер. Для тех, кого уже насытили все части "Сам дома", мы подготовили антиновогоднюю подборку фильмов с нестандартными сюжетами.

Лучшие фильмы с интересными историями уже ждут вашего просмотра! Выбирайте фильм на сайте 24 Канала и наслаждайтесь!

Смотрите также Зимняя доза адреналина: 4 фильма о лыжном спорте

Антиновогодняя подборка фильмов

"Пережить Рождество" (2004)

Рутинная и одинокая жизнь богача Дрю Летама ведет его на Рождество в загородный дом своего детства. Даже то, что дом теперь принадлежит другим людям, не влияет на настроение Дрю. За большое вознаграждение он предлагает семье Валко временно взять его в семью, мечтая отметить праздник в их кругу. Однако не все новые родственники согласны только ради денег, и семья Валко оказывается семьей психопатов.

"Пережить Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Охота на Санту" (2020)

Рождественская реклама часто представляет краснощекого и дружелюбного Санту, единственные интересы которого – это печенье и молоко. Однако наш Крис Крингл – не такой. В течение последних двухсот лет Крис и его жена Руфь решили уединиться в лесу Аляски, избежав внимания СМИ.

К сожалению, увеличение количества непослушных детей привело к сокращению государственных субсидий Санты, в результате чего он, его фабрика и работники стали жертвами финансового кризиса. Теперь он работает шестнадцать часов, перемещается на избитом грузовике "Форд" 1978 года и пьет бурбон прямо из бутылки. Да, технически он свят, но Крис Крингл остается человеком.

"Охота на Санту": смотрите онлайн трейлер фильма

"Плохие гномы. Рождественский разгром" (2023)

Наконец семья собралась на праздники в волшебной, заснеженной Норвегии, чтобы провести самые дорогие дни года в уютном домике. Отец решил украсить все праздничной иллюминацией, девушки готовят музыку для веселых танцев, а малыш решил изучить старый амбар.

Оказалось, что там проживают амбарные гномы – милые создания, но у них есть свой строгий перечень правил: никакого яркого света, никаких громких звуков и никаких изменений. Однако эта семья прибыла праздновать! И они не собираются верить в местные легенды о злых гномах. А зря…

"Плохие гномы. Рождественский разгром": смотрите онлайн трейлер фильма

"Февраль ночка" (2022)

В середине рождественских праздников на одной из вечеринок жестокая группа наводчиков похищает богатую семью, оставив их в плену. Без ожидаемой помощи, Санта-Клаусу придется взять на себя ответственность и самостоятельно спасать Рождество.

"Февраль ночка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Санта-киллер" (2005)

Рождества все ждут доброго Санта Клауса, который приносит подарки. Но это было не всегда так. Тысячу лет назад демон по имени Клаус проиграл паре ангелу и вынужден был приносить радость и подарки людям на праздник.

Сегодня срок пари истекает, и Санта Клаус готов к нынешним веселым событиям и намерен отыграться на людях по полной программе.

"Санта-киллер": смотрите онлайн трейлер фильма