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Антиноворічна добірка фільмів

"Пережити Різдво" (2004)

Рутинне та самотнє життя багатія Дрю Летама веде його на Різдво до приміського будинку свого дитинства. Навіть те, що будинок тепер належить іншим людям, не впливає на настрій Дрю. За значну винагороду він пропонує сім'ї Валко тимчасово взяти його в родину, мріючи відзначити свято в їхньому колі. Однак не всі нові родичі погоджуються лише заради грошей, і сім'я Валко виявляється сім'єю психопатів.

"Пережити Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Полювання на Санту" (2020)

Різдвяна реклама часто представляє червонощокого та доброзичливого Санту, єдині інтереси якого – це печиво та молоко. Однак наш Кріс Крінгл – не такий. Протягом останніх двохсот років Кріс та його дружина Рут вирішили усамітнитися в лісі Аляски, уникнувши уваги ЗМІ.

На жаль, збільшення кількості неслухняних дітей призвело до скорочення державних субсидій Санти, внаслідок чого він, його фабрика та працівники стали жертвами фінансової кризи. Тепер він працює шістнадцять годин, переміщається на побитій вантажівці "Форд" 1978 року і п'є бурбон прямо з пляшки. Так, технічно він є святий, але Кріс Крінгл залишається людиною.

"Полювання на Санту": дивіться онлайн трейлер фільму

"Погані гноми. Різдвяний розгром" (2023)

Нарешті, родина зібралася на свята в чарівній, засніженій Норвегії, щоб провести найдорожчі дні року в затишному будиночку. Батько вирішив прикрасити все святковою ілюмінацією, дівчата готують музику для веселих танців, а малий вирішив дослідити старий амбар.

Виявилося, що там проживають амбарні гноми – милі створіння, але вони мають свій суворий перелік правил: ніякого яскравого світла, ніяких гучних звуків і жодних змін. Проте ця родина прибула святкувати! І вони не збираються вірити в місцеві легенди про злих гномів. А дарма…

"Погані гноми. Різдвяний розгром": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люта нічка" (2022)

У середині різдвяних свят на одній з вечірок жорстока група навідників викрадає багату родину, залишивши їх у полоні. Без сподіваної допомоги, Санта Клаусу доведеться взяти на себе відповідальність і самостійно рятувати Різдво.

"Люта нічка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Санта-кілер" (2005)

На Різдво всі чекають на доброго Санта Клауса, який приносить подарунки. Але це не завжди було так. Тисячу років тому демон, на ім'я Клаус програв парі ангелові й змушений був приносити радість та подарунки людям на свято.

Сьогодні термін парі закінчується, і Санта Клаус готовий до теперішніх веселих подій і намірений відігратися на людях по повній програмі.

"Санта-кілер": дивіться онлайн трейлер фільму