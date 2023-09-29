Что посмотреть в пятницу: 3 романтических фильма для пары

Вечер пятницы – отличный случай провести время с любимым человеком за просмотром хорошего фильма. Легкая лента точно поможет отвлечься от повседневной суеты.

24 Канал выбрал 3 фильма, которые можно посмотреть на Netflix вдвоем. Это ленты, которые помогут вам отдохнуть и расслабиться после насыщенной рабочей недели.

Не упустите 5 фильмов о боях, которые можно посмотреть на одном дыхании

"Выбери любовь"

2023романтическая комедия7+

Кэми работает звукорежиссером рекламных джинглов. Она находится в отношениях с надежным Полом, а вечера проводит в компании друзей. Однако девушка не очень любит свою работу, а в отношениях с парнем ей чего-то не хватает.

Случайно Кэми встречает свою давнюю любовь – Джека, предлагающего пообедать вместе и знакомить ее с рок-звездой Рексом. И теперь девушка не знает, кого из ребят ей выбрать.

"Выбери любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поцелуй к счастью"

отдых точно будет наполнен яркими эмоциями. Теперь вам точно не придется думать о том, как организовать досуг. Вместо вас об этом уже позаботился Favbet.2006комедии, мелодрамы, фэнтези16+

Эшли Олбрайт – красавица, которая всегда хорошо одевается, рядом хороший бойфренд, она успешна на работе. А Джейку Хардину приходится мыть туалеты и жить в ужасных условиях, потому что все его попытки найти спонсора для перспективной группы кажутся бесполезными. Ежедневно парень сталкивается с неудачами, пока не проникает на закрытую вечеринку-маскарад, организуемую Эшли. Там происходит судьбоносная встреча, которая переворачивает их жизнь с ног на голову.

"Поцелуй к счастью": смотрите онлайн трейлер фильма

"Любовь с первого взгляда"

2023мелодрама13+

По сюжету двое незнакомцев встречаются в самолете в Лондон и влюбляются друг в друга с первого взгляда. Однако, по иронии судьбы, они разводятся. Кажется, что воссоединение невозможно, но их история доказывает, что любовь может преодолеть любые трудности.

"Любовь с первого взгляда": смотрите онлайн трейлер фильма