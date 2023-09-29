24 Канал обрав 3 фільми, які можна подивитися на Netflix удвох. Це стрічки, які допоможуть вам розслабитися та відпочити після насиченого робочого тижня.

Не пропустіть 5 фільмів про бої, які можна подивитися на одному диханні

"Вибери кохання"

Рік: 2023

Жанр: романтична комедія

Вік: 7+

Кемі працює звукорежисеркою рекламних джинглів. Вона перебуває у стосунках з надійним Полом, а вечори проводить у компанії друзів. Однак дівчина не дуже любить свою роботу, а в стосунках з хлопцем їй чогось не вистачає.

Випадково Кемі зустрічає своє давнє кохання – Джека, який пропонує пообідати разом та знайомить її з рок-зіркою Рексом. І тепер дівчина не знає, кого з хлопців їй обрати.

"Вибери кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Поцілунок на щастя"

Рік: 2006

Жанр: комедії, мелодрами, фентезі

Вік: 16+

Ешлі Олбрайт – красуня, яка завжди гарно одягається, поруч гарний бойфренд, вона успішна на роботі. А Джейку Хардіну доводиться мити туалети та жити в жахливих умовах, бо всі його спроби знайти спонсора для перспективної групи видаються даремними. Щодня хлопець стикається з невдачами, аж поки не проникає на закриту вечірку-маскарад, яку організовує Ешлі. Саме там відбувається доленосна зустріч, яка перевертає їхні життя з ніг на голову.

"Поцілунок на щастя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кохання з першого погляду"

Рік: 2023

Жанр: мелодрама

Вік: 13+

За сюжетом, двоє незнайомців зустрічаються в літаку до Лондона та закохуються одне в одного з першого погляду. Однак, за іронією долі, вони розлучаються. Здається, що возз'єднання неможливе, але їхня історія доводить, що кохання таки може подолати будь-які труднощі.

"Кохання з першого погляду": дивіться онлайн трейлер фільму