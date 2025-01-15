Эти ленты не только развлекают, но и дарят невероятные эмоции. Ведь их герои напоминают о важности преданности, любви и дружбы.

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"Хатико: Верный друг" (Hachi: A Dog's Tale, 2009)

Фильм рассказывает реальную историю пса Хатико, который ежедневно ждал своего хозяина на вокзале, даже после его смерти. Американская адаптация японской истории переносит действие в небольшой городок США. В центре сюжета – профессор Паркер Уилсон (Ричард Гир), который находит и берет к себе потерянного щенка акиты-ину. Их дружба становится трогательным символом верности. Но однажды профессор внезапно умер прямо на лекции. Но верная собака Хатико еще в течение девяти лет после этого каждый вечер приходил на вокзал встречать хозяина и ждал его до последнего поезда, пока сам не умер от старости.

Фильм основан на истории реального Хатико, который жил в Японии в 1920-х годах. В стране до сих пор чтят память верной собаки и даже установили в его честь памятник в Токио.

"Хатико: Верный друг": смотрите онлайн трейлер фильма

"101 далматинец" (101 Dalmatians, 1996)

Классическая история от Disney о далматинцах, которые противостоят злой Круэлле де Виль, стремящейся сделать из них меховые пальто. Впервые она была экранизирована в анимационном формате еще в 1961 году, а в 1996-м вышел игровой римейк с блестящей Гленн Клоуз в роли Круэллы. А еще – с более чем двумя сотнями настоящих далматинцев, которые вместе "сыграли" сто одного главного четвероногого героя. А в 2021 году история расширилась приквелом "Круэлла" с Эммой Стоун, который рассказывает о прошлом главной злодейки.

"101 далматинец": смотрите онлайн трейлер фильма

"Талантливый мистер Пес" (Best in Show, 2000)

Эта псевдодокументальная комедия сосредоточена на эксцентричных владельцах собак, которые соревнуются за первенство в престижном шоу. В центре внимания – забавные ситуации, которые возникают между людьми и их любимцами. К актерскому составу режиссер Кристофер Гест привлек кучу талантливых комедийных актеров – в частности Дженнифер Кулидж ("Американский пирог", сериал "Белый лотос") и Кэтрин О'Гару ("Битлджус", "Один дома"), а к собачьему – настоящих чемпионов различных кинологических выставок.

"Талантливый мистер Пес": смотрите онлайн трейлер фильма

"Лесси" (Lassie, 2005)

Лесси-колли, которая всегда находит путь домой, – впервые появилась в 1943 году в фильме "Лесси возвращается домой". А потом история об этой доброй и умной собачке превратилась в целую франшизу, ставшую символом семейных ценностей и верности, даря зрителям десятки эмоциональных историй о приключениях Лесси и ее владельцев. В серию входит много фильмов и сериалов, и мы остановимся на одном проекте – фильме "Лесси" 2005 года, который стал перезапуском франшизы.

"Лесси": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета – мальчик Джо Керраклоу (Джонатан Мейсон), чья семья из-за финансовых трудностей вынуждена продать Лесси богатому герцогу (Питер О'Тул). Но Лесси не может смириться с разлукой и преодолевает сотни километров, чтобы вернуться домой к Джо. Фильм снимался в Шотландии, Англии и на острове Мэн, даря зрителям невероятные пейзажи.

"Того" (Togo, 2019)

Эта драматическая история, основанная на реальных событиях, рассказывает о псе Того и его владельце Леонгарде Сеппалу (Уиллем Дефо), которые доставили вакцину во время эпидемии дифтерии на Аляске. Того и его владелец участвовали в так называемых Великих гонках милосердия 1925 года.

Тогда к эстафете было привлечено 20 погонщиков и около 150 ездовых собак, которые зимой 1925 года дважды преодолели дистанцию 1085 км почтовым маршрутом дикими просторами Аляски, чтобы доставить в отдаленный район сыворотку, которая должна была спасти людей от эпидемии дифтерии.

Наибольшую славу получила упряжка Гуннара Каасена во главе с сибирским хаски Балто, которая везла сыворотку на последнем этапе первого перегона (85 км), хотя самый сложный и самый длинный его участок (146 км) преодолела именно упряжка Сеппалы с вожаком Того.

"Того": смотрите онлайн трейлер фильма

"Зов предков" (The Call of the Wild, 2020)

Приключенческий фильм по мотивам классического романа Джека Лондона рассказывает историю пса Бака, который находит свое место в дикой природе. Во время золотой лихорадки в конце XIX века Бак, большой и добрый сенбернар или шотландский колли, живет спокойной жизнью со своим хозяином, судьей Миллером (Брэдли Уитфорд) в Санта-Кларе, Калифорния. Однажды ночью Бака похищают, чтобы продать, и отправляют на Аляску на грузовом корабле. Псу придется пережить множество скитаний, но в конце концов он найдет настоящего друга Джона Торнтона (Харрисон Форд), с которым мирно жить в дикой природе, пока судьба снова не принесет им испытания.

"Зов предков": смотрите онлайн трейлер фильма

"Народ VS Космо" (Dog on Trial, 2024)

Франко-швейцарская актриса, которая говорит на французском, Летиция Дош, известна по ролям в фильмах "Мой король", "Работник года" и "Афера по-семейному", дебютировала как режиссер и сценарист с эксцентричной трагикомедией о псе Космо, который предстает перед швейцарским правосудием за то, что покусал трех человек. И это было бы просто смешно, однако, если Космо признают виновным, то его лишат жизни. Владелец Космо, слабовидящий Дариус (Франсуа Дамьен), пытается спасти пса и нанимает для него адвокатку Аврил Луччиани, которая не чурается безнадежных дел (эту роль в своем фильме Дош сыграла сама). И адвокат сделает все, чтобы вернуть своего четвероногого клиента-"рецидивиста" к его любящему хозяину.

"Народ VS Космо": смотрите онлайн трейлер фильма

Мировая премьера этого смешного и душевного фильма состоялась на прошлогоднем Каннском кинофестивале во второй по престижности конкурсной программе "Особый взгляд". И исполнитель роли Космо, микс бельгийского малинуа, бретонского спаниеля, пуделя и хаски, по имени Коди, даже получил главную "собачью" награду кинофестиваля – премию Palm Dog Award. А в украинских кинотеатрах мы сможем увидеть "Народ VS Космо" уже с 30 января.