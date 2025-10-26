3 легких украинских фильма, которые можно включить детям на каникулах
- На осенние каникулы рекомендуется посмотреть фильм "Вкус свободы", рассказывающий о девушке-повара, которая стремится осуществить свои мечты во Львове.
- Также для детей подходят фильмы "Мавка. Лесная песня" и "Крашанка".
Приближается любимый период всех школьников – осенние каникулы. Если вы не знаете, чем занять своего ребенка в выходной день, отличным вариантом может стать просмотр интересного украинского фильма.
В материале 24 Канала мы собрали для вас три легкие ленты, которые могут стать идеальным выбором. Выбирайте фильм для своего ребенка и наслаждайтесь просмотром вместе.
Советуем Будет ли 2 сезон "Поймать Кайдаша": что сказал главный актер культового сериала
Какие фильмы посмотреть с детьми на каникулах?
"Вкус свободы"
Фильм, который точно подойдет для семейного просмотра, – это комедийная мелодрама под названием "Вкус свободы". Премьера состоялась в 2024 году. Лента вдохновлена творчеством Ольги Франко – невестки известного украинского писателя Ивана Франко.
Главные роли в фильме исполнили Ирина Кудашова, Ирма Витовская, Татьяна Малкова и другие актеры.
"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма
В центре сюжета – молодая девушка-повар, которая теряет работу, потому что ее высокие навыки никому не нужны в придорожном кафе. Она убегает во Львов, чтобы наконец воплотить свои мечты и стать шеф-поваром в ресторане европейской кухни. Вдохновляясь книгой забытой легенды украинской кухни Ольги Франко, героиня начинает новый этап своей жизни.
Этот фильм – история о мечтах, стремления и настоящую магию на экране.
Смотрите также Будет ли 2 сезон "Поймать Кайдаша": что сказал главный актер культового сериала
Если вы в поиске ленты для своих детей, хорошим вариантом также будут такие фильмы:
- "Мавка. Лесная песня"
- "Крашанка"