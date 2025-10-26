3 легких украинских фильма, которые можно включить детям на каникулах

Приближается любимый период всех школьников – осенние каникулы. Если вы не знаете, чем занять своего ребенка в выходной день, отличным вариантом может стать просмотр интересного украинского фильма.

В материале 24 Канала мы собрали для вас три легкие ленты, которые могут стать идеальным выбором. Выбирайте фильм для своего ребенка и наслаждайтесь просмотром вместе.

Советуем Будет ли 2 сезон "Поймать Кайдаша": что сказал главный актер культового сериала

Какие фильмы посмотреть с детьми на каникулах?

"Вкус свободы"

Фильм, который точно подойдет для семейного просмотра, – это комедийная мелодрама под названием "Вкус свободы". Премьера состоялась в 2024 году. Лента вдохновлена творчеством Ольги Франко – невестки известного украинского писателя Ивана Франко.

Главные роли в фильме исполнили Ирина Кудашова, Ирма Витовская, Татьяна Малкова и другие актеры.

"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета – молодая девушка-повар, которая теряет работу, потому что ее высокие навыки никому не нужны в придорожном кафе. Она убегает во Львов, чтобы наконец воплотить свои мечты и стать шеф-поваром в ресторане европейской кухни. Вдохновляясь книгой забытой легенды украинской кухни Ольги Франко, героиня начинает новый этап своей жизни.

Этот фильм – история о мечтах, стремления и настоящую магию на экране.

Смотрите также Будет ли 2 сезон "Поймать Кайдаша": что сказал главный актер культового сериала

Если вы в поиске ленты для своих детей, хорошим вариантом также будут такие фильмы:

"Мавка. Лесная песня"

"Крашанка"

Все эти кинопроекты совершенно разных жанров. Поэтому каждый сможет выбрать что-то для себя.