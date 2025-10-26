3 легкі українські фільми, які можна увімкнути дітям на канікулах
- На осінні канікули рекомендується переглянути фільм "Смак свободи", що розповідає про дівчину-кухаря, яка прагне здійснити свої мрії у Львові.
- Також для дітей підходять фільми "Мавка. Лісова пісня" та "Крашанка".
Наближається улюблений період усіх школярів – осінні канікули. Якщо ви не знаєте, чим зайняти свою дитину у вихідний день, чудовим варіантом може стати перегляд цікавого українського фільму.
У матеріалі 24 Каналу ми зібрали для вас три легкі стрічки, які можуть стати ідеальним вибором. Обирайте фільм для своєї дитини та насолоджуйтеся переглядом разом.
Які фільми подивитись з дітьми на канікулах?
"Смак свободи"
Фільм, який точно підійде для сімейного перегляду, – це комедійна мелодрама під назвою "Смак свободи". Прем'єра відбулася у 2024 році. Стрічка натхненна творчістю Ольги Франко – невістки відомого українського письменника Івана Франка.
Головні ролі у фільмі виконали Ірина Кудашова, Ірма Вітовська, Тетяна Малкова та інші актори.
У центрі сюжету – молода дівчина-кухар, яка втрачає роботу, бо її високі навички нікому не потрібні в придорожньому кафе. Вона тікає до Львова, щоб нарешті втілити свої мрії та стати шеф-кухарем у ресторані європейської кухні. Надихаючись книгою забутої легенди української кухні Ольги Франко, героїня починає новий етап свого життя.
Цей фільм – історія про мрії, прагнення та справжню магію на екрані.
Якщо ви у пошуку стрічки для своїх дітей, хорошим варіантом також будуть такі фільми:
- "Мавка. Лісова пісня"
- "Крашанка"