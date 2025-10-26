Укр Рус
Кіно Кінодобірки 3 легкі українські фільми, які можна увімкнути дітям на канікулах
26 жовтня, 10:10
2

3 легкі українські фільми, які можна увімкнути дітям на канікулах

Ольга Паньків
Основні тези
  • На осінні канікули рекомендується переглянути фільм "Смак свободи", що розповідає про дівчину-кухаря, яка прагне здійснити свої мрії у Львові.
  • Також для дітей підходять фільми "Мавка. Лісова пісня" та "Крашанка".

Наближається улюблений період усіх школярів – осінні канікули. Якщо ви не знаєте, чим зайняти свою дитину у вихідний день, чудовим варіантом може стати перегляд цікавого українського фільму.

У матеріалі 24 Каналу ми зібрали для вас три легкі стрічки, які можуть стати ідеальним вибором. Обирайте фільм для своєї дитини та насолоджуйтеся переглядом разом.

Радимо Чи буде 2 сезон "Спіймати Кайдаша": що сказав головний актор культового серіалу

Які фільми подивитись з дітьми на канікулах?

"Смак свободи"

Фільм, який точно підійде для сімейного перегляду, – це комедійна мелодрама під назвою "Смак свободи". Прем'єра відбулася у 2024 році. Стрічка натхненна творчістю Ольги Франко – невістки відомого українського письменника Івана Франка. 

Головні ролі у фільмі виконали Ірина Кудашова, Ірма Вітовська, Тетяна Малкова та інші актори. 

"Смак свободи": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету – молода дівчина-кухар, яка втрачає роботу, бо її високі навички нікому не потрібні в придорожньому кафе. Вона тікає до Львова, щоб нарешті втілити свої мрії та стати шеф-кухарем у ресторані європейської кухні. Надихаючись книгою забутої легенди української кухні Ольги Франко, героїня починає новий етап свого життя. 

Цей фільм – історія про мрії, прагнення та справжню магію на екрані.

Дивіться також Чи буде 2 сезон "Спіймати Кайдаша": що сказав головний актор культового серіалу

Якщо ви у пошуку стрічки для своїх дітей, хорошим варіантом також будуть такі фільми:

  • "Мавка. Лісова пісня"
  • "Крашанка"
Усі ці кінопроєкти абсолютно різних жанрів. Тому кожен зможе обрати щось для себе.