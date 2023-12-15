Для этого 24 Канал подготовил список лучших фильмов для всей семьи, которые создадут между вами ощущение единства в канун Рождества. Просматривайте ленту всей семьей, украшайте елку и порадуйте чувство радости.

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Фильмы для всей семьи

"На месте принцессы" (2018 год)

За неделю до Рождества герцогиня Маргарет и работница пекарни из Чикаго, Стейси, обмениваются местами. Оказывается, они похожи, как две капли воды. Помогая Санта-Клаусу, герцогиня Маргарет влюбляется в сотрудника хлебопекарни, а как Стейси – в благородного принца, жениха Маргарет. Герои из разных социальных слоев оказываются в новых условиях и переосмысливают свою жизнь.

"На месте принцессы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождественская подмена" (2015 год)

Одиннадцатилетний Робби Тейлор уже знает, что такое горе – его мать скончалась. Теперь он вместе со своим отцом, работающим адвокатом по недвижимости, проживает в Лос-Анджелесе. Отец Робби считает, что ключ к счастью заключается в финансовом достатке, и прилагает усилия для обеспечения себя и своего сына.

Но Робби стремится почувствовать тепло родительского внимания, желает больше близости, но сталкивается только с одиночеством и мечтает о собаке. По традиции во время Рождества происходит невероятное чудо.

"Рождественская подмена": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Утраченное Рождество" (2011)

Это история о случайностях, больших потерях и невероятных возможностях, которые могут встретиться только один раз в жизни. Мальчик, по имени Гус прячет ключи от родительской машины, работающей пожарным, в попытке заставить его остаться дома. Но случается несчастный случай, приводящий к трагической смерти его родителей.

Ситуация выглядит безысходно, но перед Рождеством в Манчестере появляется таинственная фигура. Он не знает, кто это и откуда, но точно знает, что этот человек обладает способностью возвращать людям потерянное.

"Потерянное Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ледяное сердце" (2013 год)

Принцесса Эльза углубляет свое родное королевство Эрендел в вечную зиму и решает бежать в горы, где строит для себя снежный замок. Младшая сестра, принцесса Анна, отправляется в путешествие в поисках старшей сестры. Ее сопровождают продавец льда Кристоф, верный северный олень и милый снеговик.

"Ледяное сердце": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Плохой Санта" (2003 год)

Вилли – пьяница, неудачник, бывший заключенный и преступник. Вместе со своим другом Маркусом он уже долгое время грабит торговые центры. "Последнее дело" должно било разъединить их, и после этого каждый выбирает свой путь. Они принимают решение спрятаться в торговом центре, который становится их следующей мишенью. Здесь Вилли играет роль Санта-Клауса, а Маркус – эльфа.

Все могло бы закончиться, как обычно, но Вилли встречает мальчика Термана Мермана, который принял преступника за настоящего Санту и предложил ему свою дружбу. Постепенно их общение напоминает старому пьянице давно забытое чувство праздника и желание заботиться о близких.

"Плохой Санта": смотрите онлайн трейлер фильма