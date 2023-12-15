Рождественский киномарафон: фильмы для всей семьи, которые создадут праздничное настроение

Несмотря на войну и попытки россиян демотивировать украинцев, новогодние праздники остаются отличным поводом создать позитивный настрой. Это можно сделать, просмотрев рождественскую ленту, которая обеспечит вам чувство праздника.

Для этого 24 Канал подготовил список лучших фильмов для всей семьи, которые создадут между вами ощущение единства в канун Рождества. Просматривайте ленту всей семьей, украшайте елку и порадуйте чувство радости.

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Фильмы для всей семьи

"На месте принцессы" (2018 год)

За неделю до Рождества герцогиня Маргарет и работница пекарни из Чикаго, Стейси, обмениваются местами. Оказывается, они похожи, как две капли воды. Помогая Санта-Клаусу, герцогиня Маргарет влюбляется в сотрудника хлебопекарни, а как Стейси – в благородного принца, жениха Маргарет. Герои из разных социальных слоев оказываются в новых условиях и переосмысливают свою жизнь.

"На месте принцессы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождественская подмена" (2015 год)

Одиннадцатилетний Робби Тейлор уже знает, что такое горе – его мать скончалась. Теперь он вместе со своим отцом, работающим адвокатом по недвижимости, проживает в Лос-Анджелесе. Отец Робби считает, что ключ к счастью заключается в финансовом достатке, и прилагает усилия для обеспечения себя и своего сына.

Но Робби стремится почувствовать тепло родительского внимания, желает больше близости, но сталкивается только с одиночеством и мечтает о собаке. По традиции во время Рождества происходит невероятное чудо.

"Рождественская подмена": смотрите онлайн трейлер фильма

"Утраченное Рождество" (2011)

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Это история о случайностях, больших потерях и невероятных возможностях, которые могут встретиться только один раз в жизни. Мальчик, по имени Гус прячет ключи от родительской машины, работающей пожарным, в попытке заставить его остаться дома. Но случается несчастный случай, приводящий к трагической смерти его родителей.

Ситуация выглядит безысходно, но перед Рождеством в Манчестере появляется таинственная фигура. Он не знает, кто это и откуда, но точно знает, что этот человек обладает способностью возвращать людям потерянное.

"Потерянное Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ледяное сердце" (2013 год)

Принцесса Эльза углубляет свое родное королевство Эрендел в вечную зиму и решает бежать в горы, где строит для себя снежный замок. Младшая сестра, принцесса Анна, отправляется в путешествие в поисках старшей сестры. Ее сопровождают продавец льда Кристоф, верный северный олень и милый снеговик.

"Ледяное сердце": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Плохой Санта" (2003 год)

Вилли – пьяница, неудачник, бывший заключенный и преступник. Вместе со своим другом Маркусом он уже долгое время грабит торговые центры. "Последнее дело" должно било разъединить их, и после этого каждый выбирает свой путь. Они принимают решение спрятаться в торговом центре, который становится их следующей мишенью. Здесь Вилли играет роль Санта-Клауса, а Маркус – эльфа.

Все могло бы закончиться, как обычно, но Вилли встречает мальчика Термана Мермана, который принял преступника за настоящего Санту и предложил ему свою дружбу. Постепенно их общение напоминает старому пьянице давно забытое чувство праздника и желание заботиться о близких.

"Плохой Санта": смотрите онлайн трейлер фильма