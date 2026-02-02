Если ждете "Марсупилами: Хвостатая беда": приключенческие фильмы для всей семьи

Семейные фильмы – это прекрасная возможность, чтобы провести весело время в кругу родных. К счастью, выбор на такой жанр богат, поэтому скучать точно не придется.

Более того, с 4 февраля в украинских кинотеатрах выходит новый приключенческий фильм "Марсупилами: Хвостатая беда", где одну из ролей сыграл Жан Рено. 24 Канал подробнее расскажет, что известно о премьере и что можно посмотреть похожего.

Фильмы для всей семьи

"Приключения Паддингтона"

Годы выхода: 2014, 2017

Количество частей: 2

Рейтинг IMDb: 7,3

Паддингтон – милый мишка из Перу, который прибывает в Лондон в поисках нового дома после смерти своей тетушки Люси. Его находит семья Браунов, которая решает приютить экзотического гостя. Паддингтон попадает в ряд забавных и опасных приключений, пытаясь интегрироваться в человеческий мир.

"Приключения Паддингтона": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бетховен"

Годы выхода: 1992 – 2014

Количество частей: 8 фильмов (7 полнометражных и 1 телевизионный)

Рейтинг IMDb: 5,7

Бетховен – огромный и очень харизматичный сенбернар, который приносит в жизнь семьи Нютонов множество проблем. Первый фильм рассказывает, как семья усыновляет маленького щенка, а оно быстро превращает их спокойный быт в сплошные приключения. Следующие части продолжают истории о Бетховене: его приключения с детьми, соседями, поездки, случайные катастрофы, а также добрые сердца и смелые поступки песика.

"Бетховен": смотрите онлайн трейлер фильма

"Муфаса: Король Лев"

Годы выхода: 2024

Количество частей: 1

Рейтинг IMDb: 6,6

Фильм сосредоточен на истории Муфасы, отца Симбы. Сюжет раскрывает его молодость, путь до того, как он стал королем прайда. Создатели показали расширенное видение классической истории "Короля Льва", которое добавляет глубины персонажу Муфасы и его моральным выборам.

Эта идея стала довольно успешной историей.

"Муфаса: Король Лев": смотрите онлайн трейлер фильма

"Книга джунглей"

Годы выхода: 1967/2016

Количество частей: 2

Рейтинг IMDb: 7,3

Маленький мальчик Маугли растет среди животных в джунглях Индии. Его воспитывают волки, а другие животные, такие как медведь Балу и пантера Багира, становятся его наставниками. Маугли приходится противостоять тигру Шерхану, который хочет его уничтожить. В новой версии есть больше приключений и сцен борьбы с людьми и дикой природой.

"Книга джунглей" (2016): смотрите онлайн трейлер фильма

Что известно о премьере фильма "Марсупилами: Хвостатая беда"?

Культовый персонаж, созданный Андре Франкеном в 1952 году, получит новое киноприключение – спустя более 10 лет после фильма "Джунгли зовут! В поисках Марсупилами" Алена Шабы.

По сюжету, мужчине поручают доставить таинственный пакет из Южной Америки, но он обнаруживает, что на самом деле несет малыша Марсупилами – экзотическое и озорное существо с длиннющим хвостом. Далее начинается череда комических приключений, хаоса и погонь.

В украинский прокат лента выходит с 4 февраля 2026 года, где одну из ролей исполнил легендарный Жан Рено.

"Марсупилами: Хвостатая беда": смотрите онлайн трейлер фильма