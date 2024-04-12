Здесь и комедии, и драмы, и, конечно, романтические фильмы, которые можно пересматривать всей семьей. В материале Кино 24 познакомитесь с сюжетами этих лент и точно сможете выбрать что-то для себя.

Советуем Незабываемые эмоции: 3 сериала о казино, которые подогреют жажду победы

Лучшие комедии для выходных

"Мисс конгениальность"

Ловкий и сосредоточенный агент ФБР, по имени Грейс получает задание выследить серийного убийцу, который точно будет во время конкурса красоты Мисс Америка. Чтобы поймать маньяка, Грейс решает поддаться перевоплощению и представить себя как участницу конкурса. В этом процессе ей помогает мастер визажа и макияжа Виктор.

"Мисс конгениальность": смотрите онлайн трейлер фильма

"Лысая нянька: Спецзадание"

Шейн Вулф – член элитного подразделения морской пехоты, известного своим строгим кодексом и жесткими тренировками. Он всегда проходил через все испытания с достоинством и считал, что может справиться с любым заданием, пока не оказался в роли няньки.

Когда Шейну поручили защищать пятерых детей ученого, работающего над секретным проектом правительства, он столкнулся с необходимостью совмещать две совершенно разные работы: борьбу с "плохими парнями" и уход за детьми.

"Лысый нянька: Спецзадание": смотрите онлайн трейлер фильма

Романтические фильмы для просмотра всей семьей

"Монте Карло"

Под занавес своей долгожданной, но неудачной поездки в Париж, три девушки – Грейс (Селена Гомес), ее подруга Эмма (Кэти Кэссиди) и ее неприязненная сводная сестра Мэг (Лейтон Мистер), случайно попадают в пятизвездочный отель. Там Грейс по ошибке принимают за избалованную наследницу Корделию. Девушки решают воспользоваться этим, чтобы спасти свой отпуск.

"Монте Карло": смотрите онлайн трейлер фильма

"Четыре свадьбы и одни похороны"

Чарльз, 32-летний англичанин-интеллектуал, всегда напрягается, когда речь идет о возможности жениться. Но однажды, на свадьбе своего друга, его оборонительная стратегия ломается, когда он знакомится с очаровательной американкой, по имени Кэри.

"Четыре свадьбы и одни похороны"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Драмы, которые можно посмотреть на выходных

"Марли и я"

Фильм снят по мотивам реальной истории журналиста Джона Грогана и его жены Джен. Супруги покидают заснеженный Мичиган и переезжают в солнечную Флориду. Оба работают журналистами и стремятся к успеху в своей профессии.

"Марли и я": смотрите онлайн трейлер фильма

"Жизнь как она есть"

Холли Беренсон является успешным поставщиком продуктов, Эрик Мессер - перспективным директором спортивной сети. После первой встречи, единственное, что объединяет их сейчас, – это взаимная неприязнь и любовь к крестнице Софи.

Однако, когда они внезапно оказываются единственными, кто может остаться при Софи, Холли и Мессер вынуждены забыть о своих конфликтах. Пробуя согласовать свои карьерные амбиции и различные планы на досуг, им придется найти что-то, что их объединяет, ведь теперь они вынуждены жить под одной крышей.

"Жизнь как она есть": смотрите онлайн трейлер фильма

Проведите свои выходные вместе с родными. Выбирайте ленту для просмотра и забудьте о будничных проблемах во время просмотра.