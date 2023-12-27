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Фильмы, которые рекомендует Ольга Сумская

"8 женщин"

Весь род в полном составе собрался, но праздник немедленно прерывается – глава семьи, которого все любят, убит! Известно, что убийца – одна из восьми женщин, которые прямо или косвенно имели близкие отношения с ним. Кто это может быть – узнаете, просмотрев фильм.

Я бы советовала просмотреть рождественский детектив "8 женщин" с прекрасной Катрин Деньов. Невероятно атмосферный фильм,

– сказала Ольга Сумская.

"8 женщин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Чудо на 34-й улице"

Шестилетняя Сюзан не верят в Санта-Клауса. Уже давно ее мама открыла маленькой девочке "секрет" Санты. Несмотря на то, что Сюзан, как и все остальные дети, составляет свой список желаний, ей не верится, что она получит желаемые подарки: новый дом, отца и маленького братика.

Однако все меняется после того, как она встречает Санта Клауса в большом нью-йоркском магазине "Коул". Сюзан понимает, что Санта настоящий, и ее мечты обязательно сбудутся.

"Чудо на 34-й улице": смотрите онлайн трейлер фильма

"Удивительное Рождество"

Вдова богатого человека проявляет большую доброту и любовь к благотворительности. Она считает, что полученные деньги должны также пользоваться другими людьми. Таким образом она решает потратить значительные суммы, чтобы засыпать весь город искусственным снегом на новогодние праздники. Но некоторые хотят оставить все деньги себе.

Мне посчастливилось сниматься в замечательных, новогодних фильмах: "Мама, я летчика люблю", "Странное Рождество" с Барбарой Брыльской и Богданом Ступкой, режиссером которого был невероятный Максим Паперник,

– поделилась Ольга.

"Удивительное Рождество": смотрите онлайн фильм

"Мама, я летчика люблю"

История об известной актрисе, которую покидает мужчина. Женщина не может с этим смириться. Однако вскоре обретает новую любовь – летчика, с которым он хочет прожить всю оставшуюся жизнь.

"Мама, я летчика люблю": смотрите онлайн фильм