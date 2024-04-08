4 культовых фильма с легендарным Джеки Чаном, которые высоко оценили зрители

Джеки Чан – известный гонконгский актер, мастер экшен-комедий и исполнитель невероятных трюков. В его фильмографии вы найдете немало культовых лент, которые поклонники советуют пересматривать снова и снова.

На этот раз мы собрали список известных фильмов, в которых сыграл Джеки Чан. В материале Кино 24 вы найдете описания сюжетов и точно выберете что-то для просмотра.

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Фильмы с Джеки Чаном

"Осторожно, конь"

Бывший успешный каскадер Луо теперь переживает трудности. Он вынужден зарабатывать на жизнь фотографируясь с туристами вместе со своим другом-конем. Однако невыплаченные долги приводят к тому, что банда коллекторов начинает преследовать его, чтобы забрать лошадь и продать на аукционе.

Благодаря своим старым навыкам в боевых искусствах Луо удается избавиться от преследователей. Случайное видео с его борьбой появляется в соцсетях и становится вирусным, привлекая внимание студийных руководителей. Теперь у Луо появляется второй шанс на возрождение карьеры. Но эта история не так проста, как кажется.

"Осторожно, конь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Запретное царство"

Сюжет рассказывает об американском подростке, который случайно наткнулся в ломбарде на легендарную палку царя обезьян. Это открытие открывает перед ним дверь в таинственный мир, и он попадает в глубины времени, в эпоху древнего Китая.

Среди этих страниц истории, герой становится частью большого путешествия, присоединяясь к увлекательным приключениям боевого отряда, который осуществляет миссию освобождения замурованного короля. Парень не только наблюдает за прошлым, но и становится активным участником эпических событий, где каждый шаг наполнен опасностью и испытаниями, открывая для себя силы, которые ранее ему были неизвестны.

"Запретное царство": смотрите онлайн трейлер фильма

"Каратэ Кид"

Дре Паркер когда-то был самым популярным парнем в Детройте, но изменения в карьере его матери заставляют их обоих переехать в Китай.

Там Дре нравится его новая одноклассница Мэй, но разница в культуре делает их дружбу почти невозможной. К тому же Ченг, мастер карате, становится его врагом, разгромив нового одноклассника на глазах у всей школы.

Неожиданно в жизни Дре появляется мистер Хан, тайный мастер кунг-фу, который начинает учить его, как бороться. Мистер Хан не только передает парню боевые навыки, но и обучает его важности сосредоточенности и спокойствия. Эти учения становятся самым интересным приключением в жизни мальчика.

"Каратэ Кид": смотрите онлайн трейлер фильма

"Час пик"

В Лос-Анджелесе похищают дочь китайского консула. Обратившись за помощью, консул вызывает в Америку своего человека, чтобы тот присоединился к расследованию. Агенты ФБР, нуждаясь в помощи в расследовании, обращаются к полиции с просьбой выделить самого никчемного сотрудника, чтобы он сопровождал китайского гостя и показывал ему местные достопримечательности, не позволяя вмешательства в их работу.

Для этого задания выбирают самого болтливого полицейского. Однако, после нескольких недоразумений и конфликтов они вынуждены объединить усилия и серьезно взяться за освобождение заложницы.

"Час пик": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте для просмотра ленту с легендарным Джеки Чаном. Эти фильмы точно подарят вам массу эмоций и впечатлений.