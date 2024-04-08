Цього разу ми зібрали список відомих фільмів, у яких зіграв Джекі Чан. У матеріалі Кіно 24 ви знайдете описи сюжетів та точно оберете щось для перегляду.

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Фільми з Джекі Чаном

"Обережно, кінь"

Колишній успішний каскадер Луо тепер переживає період безробіття. Він змушений заробляти на життя фотографуючись з туристами разом зі своїм другом-конем. Проте невиплачені борги призводять до того, що банда колекторів починає переслідувати його, аби забрати коня та продати на аукціоні.

Завдяки своїм старим навичкам у бойових мистецтвах Луо вдається позбутися переслідувачів. Випадкове відео з його боротьбою з'являється у соцмережах і стає вірусним, привертаючи увагу студійних керівників. Тепер у Луо з'являється другий шанс на відродження кар'єри. Але ця історія не така проста, як здається.

"Обережно, кінь": дивіться онлайн трейлер фільму

"Заборонене царство"

Сюжет розповідає про американського підлітка, який випадково натрапив в ломбарді на легендарну палицю царя мавп. Це відкриття розгортає перед ним двері до таємничого світу, і він потрапляє у глибини часу, в епоху древнього Китаю.

Серед цих сторінок історії, герой стає частиною великої подорожі, приєднуючись до захопливих пригод бойового загону, який здійснює місію звільнення замурованого короля. Хлопець не лише спостерігає за минулим, а й стає активним учасником епічних подій, де кожен крок наповнений небезпекою та випробуваннями, відкриваючи для себе сили, які раніше йому були невідомі.

"Заборонене царство": дивіться онлайн трейлер фільму

"Карате Кід"

Дре Паркер колись був найпопулярнішим хлопцем у Детройті, але зміни в кар'єрі його матері змушують їх обох переїхати до Китаю.

Там Дре подобається його нова однокласниця Мей, але різниця в культурі робить їхню дружбу майже неможливою. До того ж Ченг, майстер карате, стає його ворогом, розгромивши нового однокласника на очах в усієї школи.

Несподівано в житті Дре з'являється містер Хан, таємний майстер кунг-фу, який починає вчити його, як боротися. Містер Хан не тільки передає хлопцю бойові навички, але і навчає його важливості зосередженості та спокою. Ці навчання стають найцікавішою пригодою в житті хлопчика.

"Карате Кід": дивіться онлайн трейлер фільму

"Година пік"

У Лос-Анджелесі викрадають дочку китайського консула. Звернувшись за допомогою, консул викликає в Америку свою людину, щоб той долучився до розслідування. Агенти ФБР, потребуючи допомоги в розслідуванні, звертаються до поліції з проханням виділити найнікчемнішого співробітника, щоб він супроводжував китайського гостя та показував йому місцеві визначні місця, не дозволяючи втручання в їхню роботу.

Для цього завдання вибирають найбалакучішого поліцейського. Однак, після кількох непорозумінь і конфліктів вони змушені об'єднати зусилля та серйозно взятися за визволення заручниці.

"Година пік": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте для перегляду стрічку із легендарним Джекі Чаном. Ці фільми точно подарують вам масу емоцій і вражень.