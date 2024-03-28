5 фильмов с оскароносной Джессикой Честейн, в которых она сыграла свои знаковые роли

Среди звезд мирового масштаба, которые поддержали Украину с самого начала полномасштабного вторжения много актеров и актрис. Но не все они решались приехать в Киев, встретиться с президентом да еще и доехать до детей с тяжелыми болезнями, чтобы поддержать их и подарить радость.

Это сделала оскароносная Джессика Честейн, рыжеволосая красавица и сильная женщина, которая не боится вызовов ни в кадре, ни на сцене, ни в жизни. В материале Кино 24 смотрите фильмы, в которых актриса сыграла свои лучшие роли.

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"Память любви"

Год: 2023

Главная героиня Сильвия, которую играет Честейн, проживает детально спланированную рутинную жизнь матери, сестры и социальной работницы. В то время когда Сол, с которым они когда-то параллельно учились в одной школе, постоянно попадает в странные ситуации, потому что забывает то, что с ним произошло буквально несколько часов назад.

Их неожиданная встреча началась со странного недоразумения – Сильвия думала, что муж ее преследует. Но их повторное знакомство – этот тот самый случай, сближает обоих и заставляет задуматься, что не такие уж они и незнакомцы.

"Память любви": смотрите онлайн трейлер фильма

"Оно 2"

Год: 2019

На этот раз ужасный Пеннивайз не появляется в городке Дерри уже двадцать семь лет. Ребята, которые ранее стали его жертвами уже давно выросли и разъехались в разные стороны, забыв о страшном опыте. Только Майк все это время оставался дома и собирал новые данные о зловещем клоуне.

Его время наступает неожиданно. Когда в округе начинают происходить убийства, он зовет старых друзей для борьбы со злобной сущностью, которая изрядно портила жизнь тогда, и пытается это повторить на новом поколении.

"Оно 2": смотрите онлайн трейлер фильма

"Игра Молли"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Год: 2017

Настоящая Молли Блум захотела, чтобы ее воплотила Джессика Честейн. За свою жизнь женщина, по прозвищу Принцесса покера, смогла создать собственную подпольную покерную империю в Голливуде. В ее дорогом казино играли состоятельные люди, известные киноактеры и даже шейхи. Но где большие деньги, там и большие проблемы.

Принцессу разыскивает ФБР и те, кто не любят шутить и терять деньги. У настоящей Молли было такое сложное приключение, что ей запрещено посещать Канаду, но правительство выдало 48-часовое разрешение, чтобы она смогла попасть на премьеру ленты на Международном кинофестивале в Торонто.

"Игра Молли": смотрите онлайн трейлер фильма

"Марсианин"

Год: 2015

Честейн не один раз играла в космических Одиссеях. В этой главный герой Марк Уотни – один из членов экспедиции на Марс. Его не успели вовремя эвакуировать с красной планеты, и на Земле решили, что он трагически погиб во время сильной бури. На самом деле он остался жив и должен выжить на чужой и непривлекательной для человеческого существования местности.

Но чтобы дождаться новой миссии на Марс, нужно протянуть четыре года. Поэтому, ему придется развивать мир в пустыне – от выращивания картофеля до попытки не сойти с ума в одиночестве.

"Марсианин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дерево жизни"

Год: 2011

Фильм-обладатель "Золотой Пальмовой ветви" Теренса Малика рассказывает о семье в 1950-е на Среднем Западе. В центре истории жизненный путь старшего сына, Джека, от его невинного детства до разочарованных взрослых лет, когда он пытается упростить свои сложные отношения со своим отцом (Брэд Питт).

Джек (в роли взрослого его играет Шон Пенн) оказывается потерянной душой в современном мире, ища ответы на происхождение и смысл жизни. Но в то же время он ставит под сомнение существование веры - любимую тему для режиссера Малика. Именно через его авторские характерные образы можно увидеть, и жестокую природу, и духовную благодать, которые вместе формируют не только нашу жизнь как отдельных лиц и семей, но и всю жизнь как таковую.

"Дерево жизни": смотрите онлайн трейлер фильма

28 марта в украинском прокате стартует новая работа Джессики Честейн в главной роли – фильм "Память любви" Мишеля Франко. Не теряйте времени, а покупайте билеты в кинотеатре вашего города!