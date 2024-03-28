Це зробила оскароносна Джессіка Честейн, рудоволоса красуня та сильна жінка, яка не боїться викликів ні в кадрі, ні на сцені, ні в житті. У матеріалі Кіно 24 дивіться фільми, у яких акторка зіграла свої найкращі ролі.

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"Пам'ять любові"

Рік: 2023

Головна героїня Сильвія, яку грає Честейн, проживає детально сплановане рутинне життя матері, сестри та соціальної працівниці. В той час коли Сол, з яким вони колись паралельно вчилися в одній школі, постійно потрапляє в дивні ситуації, бо забуває те, що з ним сталося буквально кілька годин тому.

Їхня несподівана зустріч розпочалася з дивного непорозуміння – Сильвія думала, що чоловік її переслідує. Але їхнє повторне знайомство – цей той самий випадок, що зближує обох і змушує замислитись, що не такі вже вони й незнайомці.

"Пам'ять любові": дивіться онлайн трейлер фільму

"Воно 2"

Рік: 2019

На цей раз жахливий Пеннівайз не з'являється в містечку Деррі вже двадцять сім років. Хлопці, які раніше стали його жертвами вже давно виросли й роз'їхалися в різні боки, забувши про страшний досвід. Тільки Майк весь цей час залишався вдома і збирав нові дані про зловісного клоуна.

Його час настає несподівано. Коли в окрузі починають відбуватися вбивства, він кличе старих друзів для боротьби зі злісною сутністю, яка добряче псувала життя тоді, та намагається це повторити на новому поколінні.

"Воно 2": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Гра Моллі"

Рік: 2017

Справжня Моллі Блум захотіла, щоб її втілила Джессіка Честейн. За своє життя жінка, на прізвисько Принцеса покеру, спромоглася створити власну підпільну покерну імперію в Голлівуді. В її дорогому казино грали заможні люди, відомі кіноактори та навіть шейхи. Але де великі гроші, там і великі проблеми.

Принцесу розшукує ФБР та ті, хто не люблять жартувати й втрачати гроші. У справжньої Моллі була така складна пригода, що їй заборонено відвідувати Канаду, але уряд видав 48-годинний дозвіл, щоб вона змогла потрапити на прем'єру стрічки на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

"Гра Моллі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Марсіянин"

Рік: 2015

Честейн не один раз грала в космічних Одіссеях. В цій головний герой Марк Уотні – один із членів експедиції на Марс. Його не встигли вчасно евакуювати з червоної планети, й на Землі вирішили, що він трагічно загинув під час сильної бурі. Насправді він залишився живий та має вижити на чужій та непривабливій для людського існування місцевості.

Але щоб дочекатися нової місії на Марс, потрібно протягнути чотири роки. Тому, йому доведеться розбудовувати світ в пустелі – від вирощування картоплі до спроби не зійти з розуму наодинці.

"Марсіянин": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дерево життя"

Рік: 2011

Фільм-володар "Золотої Пальмової гілки" Теренса Маліка розповідає про родину в 1950-ті на Середньому Заході. В центрі історії життєвий шлях старшого сина, Джека, від його невинного дитинства до розчарованих дорослих років, коли він намагається спростити свої складні стосунки зі своїм батьком (Бред Пітт).

Джек (у ролі дорослого його грає Шон Пенн) опиняється загубленою душею в сучасному світі, шукаючи відповіді на походження та сенс життя. Але водночас він ставить під сумнів існування віри — улюблену тему для режисера Маліка. Саме через його авторські характерні образи можна побачити, і жорстоку природу, і духовну благодать, які разом формують не лише наше життя як окремих осіб і сімей, але й все життя як таке.

"Дерево життя": дивіться онлайн трейлер фільму

28 березня в українському прокаті стартує нова робота Джессіки Честейн в головній ролі – фільм "Пам'ять любові" Мішеля Франко. Не гайте часу, а купляйте квитки у кінотеатрі вашого міста!