В особый для актрисы день 24 Канал подготовил подборку картин, в которых Джулия покоряет не только талантом и красотой, но и чувством юмора. Смотрите трейлеры и выбирайте фильм, которым будете наслаждаться уже в эти выходные.

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"Красавица"

Год: 1990

Жанр: романтическая комедия

Бизнесмен Эдвард Льюис находится в рабочей поездке. В свободный вечер он снимает проститутку Вивьен, которая работает недалеко от Аллеи звезд. Однако непосредственность, милые повадки и искренность девушки не оставляет мужчину равнодушным. Они проводят ночь и заключают соглашение: Эдвард платит Вивьен 3 тысячи за то, чтобы она была вместе с ними, пока будет вести дела в городе. Оба даже не догадываются, что за это время пройдут все этапы отношений, которые окажут влияние на жизнь обоих.

"Красавица": смотрите онлайн трейлер фильма

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"День святого Валентина"

Год: 2010

Жанр: комедия, мелодрама

Эта лента состоит из нескольких отдельных историй, которые проходят в Лос-Анджелесе в День святого Валентина. Владелец цветочного магазина Эштон Катчер утром 14 февраля сделал предложение Джессике Альбе. В то же время, его подруга Дженнифер Гарнер провожает своего любимого в командировку, телерепортер Джейми Фокс собирает праздничные сюжеты, а военнослужащий Джулия Робертс летит домой вместе с Брэдли Купером. Эти и другие истории точно заставят вас улыбнуться.

"День святого Валентина": смотрите онлайн трейлер фильма

"Есть, молиться, любить"

Год: 2010

Жанр: драма, романтический

Элизабет Гилберт – замужем и обеспеченная женщина, однако совсем не счастлива, только притворяется покорной женой. Однажды она решает, что пора ей самой управлять своей жизнью. После сложного развода понимает, что никогда не была счастлива, поэтому теперь стремится получить максимум удовольствия от жизни. И начинает переосмысление с путешествия по миру.

"Есть, молиться, любить": смотрите онлайн трейлер фильма

"Билет в рай"

Год: 2022

Жанр: комедия, мелодрама

Разведенная пара, которую сыграли Джордж Клуни и Джулия Робертс, пытаются "донести" дочери Лили, чтобы она не совершала той же ошибки, что они 25 лет назад. Девушка принимает импульсивное решение, ставит крест на своей карьере и выходит замуж за парня, с которым познакомилась месяц назад на Бали. Родители, услышав это, заключают перемирие и вместе отправляются на остров, чтобы остановить Лили.

"Билет в рай": смотрите онлайн трейлер фильма