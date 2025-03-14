5 невероятных фильмов Гая Ричи, которые должен увидеть каждый

Гай Ричи – яркий режиссер современности, который постоянно меняется и развивается. За годы карьеры он создал чрезвычайно интересные боевики с оригинальным взглядом на криминальный жанр и уникальным юмором.

Кино 24 собрал одни из самых удачных фильмов Гая Ричи, которые отражают его талант и многогранность. Эти ленты стоит увидеть каждому киноману хотя бы один раз.

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"Джентльмены" (2019)

Британский гангстерский фильм рассказывает об эмигранте из США Мики Пирсон, который после обучения в Оксфорде хочет заниматься бизнесом. Он решает открыть в Лондоне несколько филиалов по производству марихуаны, а затем продать ее богачам.

Но джентльмены из криминального мира Англии готовы стать на пути главного героя. Невероятный звездный состав и уникальный юмор сделали эту ленту особенной.

"Джентльмены": смотрите трейлер онлайн

"Шерлок Холмс" (2009)

Высокобюджетная голливудская экранизация о гении Шерлока Холмса рассказывает о пяти жутких ритуальных убийствах, совершенных в Лондоне в 1890 году. Шерлоку Холмсу и его другу доктору Ватсону удается предотвратить шестое преступление и поймать убийцу, которого приговаривают к смертной казни.

Но всего через несколько дней говорят, что он воскрес из мертвых, а весь город охватывает ужас и паника. Лента отличается динамичным экшеном, стильным визуальным рядом и нестандартным образом детектива.

"Шерлок Холмс": смотрите трейлер онлайн

"Карты, деньги, два ствола" (1998)

Британский фильм показывает четырех парней, которые мечтают о легких, но больших заработках. Каждый из них имеет свое занятие, но у них появилась возможность объединиться в "большой игре", где в случае успеха они могут сказочно разбогатеть.

Ребята планируют сорвать куш игрой в карты, а помочь им должен виртуозный картежник Эдди. Но и его соперник – далеко не промах. Это режиссерский дебют Гая Ричи, навсегда изменивший криминальный жанр.

"Карты, деньги, два ствола": смотрите трейлер онлайн

"Переводчик" (2023)

События фильма разворачиваются во время афганского конфликта, когда мастер-сержант армии США ищет переводчика, чтобы лучше понимать местных. Он выбирает Ахмеда, который враждебно относится к талибану и готов помогать американским солдатам.

Но когда армия выходит из Афганистана, Ахмед остается во вражеском окружении. Сержант понимает, что не может его покинуть. Этот фильм Гая Ричи отличается от предыдущих, ведь это жестокий и напряженный триллер о войне.

"Переводчик": смотрите трейлер онлайн

"Большой куш" (2000)

Криминальная комедия разворачивается вокруг жизни различных персонажей. В центре событий – два нелегальных промоутера бокса, которые ввязываются в серьезные проблемы после знакомства с боксером Мики. Тем временем безжалостный гангстер по прозвищу Кирпич требует от них организовать договорной бой, а на другом конце города преступники охотятся за украденным бриллиантом.

Этот фильм называют одним из лучших в репертуаре Гая Ричи. Его яркость заключается во многих важных деталях и тонких шутках, динамичности сюжета и сочетании различных жанров.

"Большой куш": смотрите трейлер онлайн