Кіно 24 зібрав одні з найвдаліших фільмів Гая Річі, які відображають його талант і багатогранність. Ці стрічки варто побачити кожному кіноману хоча б один раз.

До слова 3 детективи на Netflix, які тримають в напрузі й не відпускають до самого фіналу

"Джентльмени" (2019)

Британський гангстерський фільм розповідає про емігранта зі США Мікі Пірсона, який після навчання в Оксфорді хоче займатись бізнесом. Він вирішує відкрити у Лондоні кілька філій з виробництва марихуани, а потім продати її багатіям.

Але джентльмени з кримінального світу Англії готові стати на шляху головного героя. Неймовірний зірковий склад та унікальний гумор зробили цю стрічку особливою.

"Джентльмени": дивіться трейлер онлайн

"Шерлок Холмс" (2009)

Високобюджетна голлівудська екранізація про генія Шерлока Холмса розповідає про п'ять моторошних ритуальних вбивств, що скоєні в Лондоні у 1890 році. Шерлоку Холмсу та його другу доктору Ватсону вдається запобігти шостому злочину і зловити вбивцю, якого засуджують до смертної кари.

Та всього за кілька днів кажуть, що він воскрес із мертвих, а все місто охоплює жах і паніка. Стрічка вирізняється динамічним екшеном, стильним візуальним рядом і нестандартним образом детектива.

"Шерлок Холмс": дивіться трейлер онлайн

"Карти, гроші, два стволи" (1998)

Британський фільм показує чотирьох хлопців, які мріють про легкі, але великі заробітки. Кожен з них має своє заняття, але в них з'явилась можливість об'єднатися у "великій грі", де в разі успіху вони можуть казково розбагатіти.

Хлопці планують зірвати куш грою в карти, а допомогти їм має віртуозний картяр Едді. Але і його суперник – далеко не промах. Це режисерський дебют Гая Річі, що назавжди змінив кримінальний жанр.

"Карти, гроші, два стволи": дивіться трейлер онлайн

"Перекладач" (2023)

Події фільму розгортаються під час афганського конфлікту, коли майстер-сержант армії США шукає перекладача, щоб краще розуміти місцевих. Він обирає Ахмеда, який вороже ставиться до талібану та готовий допомагати американським солдатам.

Та коли армія виходить з Афганістану, Ахмед залишається у ворожому оточенні. Сержант розуміє, що не може його покинути. Цей фільм Гая Річі відрізняється від попередніх, адже це жорстокий і напружений трилер про війну.

"Перекладач": дивіться трейлер онлайн

"Великий куш" (2000)

Кримінальна комедія розгортається навколо життя різних персонажів. У центрі подій – два нелегальні промоутери боксу, які вплутуються в серйозні проблеми після знайомства з боксером Мікі. Тим часом безжальний гангстер на прізвисько Цегла вимагає від них організувати договірний бій, а на іншому кінці міста злочинці полюють за вкраденим діамантом.

Цей фільм називають одним з найкращих у репертуарі Гая Річі. Його яскравість полягає у багатьох важливих деталях і тонких жартах, динамічності сюжету й поєднанні різних жанрів.

"Великий куш": дивіться трейлер онлайн